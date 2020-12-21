受新冠疫情打击，美国17%餐馆永久倒闭，中餐馆生存尤其艰难

新冠疫情持续蔓延重创美国餐饮行业，根据全美餐饮业协会（The National Restaurant Association）公布的数据，美国已有17%的餐馆永久倒闭，数量高达11万家左右；过去三个月，永久倒闭的餐馆有1万家。

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该协会近日致信国会参众两院两党领袖，公布了最新的全美调研结果。

调查还发现，大部分倒闭的餐馆并不是新店，倒闭的餐馆平均开业有16年。

全美餐饮业协会公共事务负责人肯尼迪（Sean Kennedy）表示：我们的调查还发现，包括连锁餐饮、独立门店在内共有超过50万家餐馆正在承受前所未有的财务恶化状况。58%的餐馆预期在接下来三个月将临时解雇或是永久裁员。另外，尽管一些餐馆得以营业，但是销售额下滑36%。

伴随着冬季到来，新冠疫情加剧，美国的餐馆可能面临新一轮关停。

而美国的中餐馆，由于新冠疫情加上种族偏见，生存尤其艰难。据美国中文《世界日报》报道：新冠病毒最初被人发现从中国武汉的海鲜市场传开，民众对亚洲食物开始反感。食品杂志《捍卫中国食谱》(Chinese Protest Recipes)创办人关(Clarence Kwan)先生表示：说我们吃狗、蝙蝠还有老鼠，这次疫情显示，对中国人歧视的改善真的非常少。

洛杉矶知名的四川菜馆“怡园饭店”(Yang Chow)经营人余(Benny Yun)先生说，他们几乎每天都会接到有人刻意用亚洲腔调询问是否提供狗肉或猫肉餐点的恶作剧电话；最糟糕的是，当这些人听到你说的英文跟他们一样时，就随便点一些食品然后不来取餐，浪费我们的时间和金钱。