刚果(金)孔雀石匠怨华商高价扫原材

位于非洲中部的刚果民主共和国第二大城市卢本巴希的孔雀石工匠抱怨华人高价收购原石，造成他们的作坊缺乏原材料。

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位于刚果民主共和国南部与赞比亚交界地带的Lubumbashi（译卢本巴希）是该国继首都金沙萨之后的第二大城市，也被称之为刚果（金）之铜城（ville cuprifère），当地以出产艺术品ˎ 装饰品和孔雀石（malachite）首饰著称。

孔雀石是铜矿的一种共生物。卢本巴希有十来家加工孔雀石的小作坊，雇佣了上百名匠工ˎ 职员。但自从刚果（金）在2002年开放矿业以来，孔雀石在当地市场上越来越罕见。业者抱怨说，是华人出高价收购了原石。

本台RFI法文网周三（2020年12月23日）刊出记者Denise.M发自刚果（金）的一篇采访报道，原标题为：刚果（金）孔雀石作坊有消失的风险。这篇报道开文指出，铜矿开采也能带出孔雀石。卢本巴希的孔雀石作坊如今只能依赖手工开采者提供的小量原石。他们对此感到不安。

孔雀石在产地缺货

在卢本巴希处理孔雀石的中心作坊，十来名工匠中，只有五人在做活。其它匠工没有原石开工。一名受访者表示，最大的问题是，孔雀石越来越罕见。一些匠工只好坐在那里无所事事。有人收到了装饰品订单，但找不到孔雀石货源。

在上一世纪七十年代到八十年代，刚果（金）国有矿业公司吉卡明集团曾为当地的孔雀石作坊设有的销售柜台，但这在上一世纪九十年代就已成为历史。之后，作坊的货源依赖手工开采者，他们也曾设有一处销售柜台，但现在也没了，孔雀石的原石也找不到了。

存档图片： 刚果（金）卢本巴希的铜矿。摄于2005年8月 Image d'archive: La mine de cuivre, à Lubumbashi, en RDC. Photo prise en août 2005. © REUTERS/David Lewis/File Photo 路透社

不远处，皮埃尔（Pierre）的作坊也有十来名员工。他的原石存放地几乎是空的。他说，以前每天甚至可以收到50公斤的原石，现在则只有3公斤至10公斤。过去，一天用100公斤的原石可以生产200条到300条孔项链，如今产量，每天只有30条到50条。

孔雀石的价格翻倍

卢本巴希的孔雀石价格在十年里，从之前的每公斤2美元，攀升到了5美元，涨幅超过100%。一名设计项链的工匠抱怨说，当地所有的采矿场都已卖给了国外。自那以后，他们就不知道如何开工了。中国人用高价收购了一切。他们现在面对竞争，无所适从。这种竞争来自国外。

存档图片： 刚果（金）卢本巴希火车站 Image d'archive: La gare SNCC de Lubumbashi. © RFI 法广 / Denise Maheho

还有一名业者David担心整个行业的未来。他说，由于没有原石，他们已经濒临消失。此外，他们的成品也没有买家。尽管如此，卢本巴希的孔雀石作坊主和匠工们都不肯放弃，因为，当地市中心还可以招揽顾客，他们依然是游客在当地的一个项目。