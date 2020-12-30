美国发现英国变种新冠病例，CDC称总统就职日美国新冠死亡将达40万人

美国国家过敏和传染病研究所-落基山实验室提供的2020年电子显微镜图像显示的新冠病毒颗粒。

美国CNBC电视报导，科罗拉多州发现英国变种新冠病毒感染者，这是首起出现在美国的变种病毒病例。变种新冠病毒比原本的新冠病毒更具传染力。

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科罗拉多州长波利斯（Jared Polis）29日发表声明表示，确诊者为一名20多岁男子，没有旅行纪录，目前正在隔离治疗。

卡罗拉多州卫生厅表示，他们已将这名患者感染在英国发现的变种病毒，通知了美国疾病控制和预防中心（CDC）。目前没有人与这名患者有过密切接触。

根据首次在英国发现的变种菌株初步分析，该病毒或为英国最近病例激增的主要原因。英国首相约翰逊表示，这种新菌株传染性可高达70%。

本月早些时候，美国疾病控制和预防中心（CDC）以英国和美国之间的航空旅行为由，推测新变种病毒可能已经输入美国境内。新冠疫苗“极速行动”首席科学顾问斯劳伊（Moncef Slaoui）表示，辉瑞和摩德纳的疫苗或对新菌株有效。

另据CDC最新预测，到明年1月20日新总统就任日，美国死于新冠病毒的人数将达到40万。

美国的新冠死亡人数在5月份突破了10万例，四个月后突破20万例。之后，死亡人数在三个月内就超过了30万例，据CDC的模型预测，达到40万例只需要一个月的时间。

CDC的最新预测意味着未来几周内还将有6万5000人死于新冠病毒。这些数字提醒人们新冠病毒在美国传播速度越来越快，突显疫苗分发工作的紧迫性。