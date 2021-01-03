Covid-19：黎巴嫩考虑是否第三次封国

面对covid-19疫情在年末后的飙升，黎巴嫩政府预计周一决定是否第三次全面封国。

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Covid-19病毒的蔓延在黎巴嫩再度出现攀升。过去24小时里，有2500多人确诊遭感染。政府总理迪亚布（Hassane Diab）预计周一（2021年1月4日）主持全国抗Covid-19疫情委员会的会议，届时将决定是否再次全面封国。黎巴嫩全国600万人口中（含150万叙利亚难民），有近19万人确证感染。

据本台RFI记者Paul·K周日（2021年1月3日）发自贝鲁特的报道，周六，在可开展Covid-19病毒检测的医院或化验室前排队等候的车队有时可以长达一公里以上。在度过了一个没有防疫限制措施的圣诞和新年后，黎巴嫩民众开始意识到灾难的规模。最近几天，感染人数直线飙升，而且，未来两周也还会继续爆发。但医院已经爆满。当地私立医院工会负责人透露，抢救室病床位的使用率已达90%。许多患者在急诊排队等候床位。

本轮疫情源于年终节庆

黎巴嫩总理卫生顾问透露，本轮确诊患者超过70%是由于年末时的私人聚会和节庆活动。面对医疗体系可能奔溃的风险，当局考虑第三次全面封国，并采取更严厉的防疫措施。具体的想法是，从周四（2021年1月7日）开始，全面封国三个星期，并附带宵禁措施，停止所有非生活必须的经济活动。学校将在周一开门，但重新启动远程教学。疫苗接种预计将于二月份展开。黎巴嫩已预定了两百万支疫苗，可满足全国近20%民众之需。