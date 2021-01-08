欧洲基督教会 瑞典女牧师人数超男性

在欧洲基督教会，最早启用女性担任牧师的国家是德国和瑞士。瑞典虽然直到1960年才出现女牧师，但如今，该国基督教路德宗（又称信义宗）的牧师团里，女性人数超过半边天。

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本台RFI法文网周五（2020年1月8日）刊出记者Frédéric Faux的一篇采访报道，介绍欧洲基督教会路德宗（也称信义宗- Église luthérienne）当前在北欧斯堪的纳维亚半岛国家瑞典（Suède）的发展现状。在此予以着重介绍。

这篇采访报道说，在欧洲，众所周知瑞典站在推行男女平等的前沿。这在当地基督教会也是如此。基督教路德宗被斯德哥尔摩尊为国教直到在2000年。但欧洲基督教会，最早启用女性担任牧师的国家是德国（Allemagne）和瑞士（Suisse）。

瑞典基督教路德宗实现男女平等

瑞典尽管不是欧洲基督教会中最早实施改革启用女性担任牧师的国家，但后来居上。现在，该国基督教路德宗（又称信义宗）的牧师团里，女牧师人数超过男牧师。

在刚刚过去的2020年，瑞典基督教路德宗有女牧师1，533人，而男牧师只有1，527人。瑞典如今已是全球最大的一个神职人员以女性为主的教会。

在瑞典首都斯德哥尔摩的郊区Danderyd，本台RFI法语记者采访了当地教堂的一次周日礼拜活动，看到现场堂区里的信徒坐在加热的长凳上，远处有一男Peter和一女Kristina，两位牧师在一起传递福音。如同是在展现男女平等的象征。一名受访者表示，瑞典路德宗基督教会实现男女平等的道路也十分坎坷。

法广存档图片：瑞典基督教路德宗斯德哥尔摩主教Eva Brunne, 摄于2016年2月5日。 Image d'archive RFI : Eva Brunne, évêque de Stockholm, photographiée dans son bureau de la capitale suédoise le 5 février 2016 © AFP/Archivos 法新社

瑞典基督教路德宗现由女性主导

瑞典首批三名女牧师是在上一世纪60年代获得任命的。当年，一些倔强的男性拒绝与女性一同举行祭礼。所以，女牧师们起步艰难。斯德哥尔摩教区现在就是由一名女主教负责。公开支持同性恋的Eva Brunne女主教在采访中回忆道，一些人不同意的理由是圣经上没有；她所经历的最糟糕情况是，有参加研讨会的大学生拒绝伸手接受她分发的文件。而如今，女性牧师主导了瑞典神职人员研讨会。

1990年的一份报告预测，瑞典基督教会要达到男女平等，还需百年时间。而今，这一目标的实现提早了70年。