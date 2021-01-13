Covid在马达加斯加先造成社会危机

Covid-19疫情目前对非洲马达加斯加造成的社会和经济危机，甚于卫生危机。这是对当地就业市场的一项最新调查结果，由国际劳工组织（OIT）对外发布。

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就Covid-19疫情对非洲马达加斯加的冲击，本台RFI法文网周三（2021年1月13日）刊出记者Sarah Tétaud发自塔那那利佛的一篇采访报道，在此予以着重介绍。

在马达加斯加首都塔那那利佛，一名兜售柠檬的女贩子蹲在街头吆喝着招揽顾客。她在采访中表示，以前能卖出100个柠檬，而今不到30个。这都是由于Covid危机，人们没钱了。

为了一项名为“就业与Covid-19在马达加斯加”的调查之需，有近5000人在去年8月至11月接受了询问。除农业ˎ 畜牧业和渔业这些第一产业之外，其它行业都出现了减员。8月份有一半家庭收入减少，11月份有三分之一的家庭收入减少。

正规产业遭受影响更重

尽管非正规产业全面停止活动，直接后果是造成从业者收入严重下滑，但还是正规产业在紧急状态措施下受到的冲击更大，尤其是在就业层面。依照国际劳工组织周二披露的数据，旅游业ˎ 酒店餐饮业ˎ 休闲与艺术行业的裁员人数最多，高达30%到40%。马达加斯加统计局官员表示，对家庭收入的冲击最显著，不仅只是由于失去了工作，家庭收入下降的情况一直在延续。这造成原本就脆弱的家庭进一步恶化。

法广存档图片：马达加斯加首都塔那那利佛街头的商贩 Image d'archive RFI: Vendeur de chips à Antananarivo. Le secteur informel a subi les impacts négatifs de cette crise à travers la baisse d'heures travaillées, qui a engendré une baisse des revenus. Une situation qui fragilise davantage encore des individus déjà confrontés à des conditions de travail précaires. © RFI/Sarah Tétaud 法广

疫情揭示社会保障重要

国际劳工组织在马达加斯加的主管指出，当前疫情提醒需要开展真正的社会对话。一些决策的出台，之前即没有咨询雇主，也没有咨询雇员。当前疫情揭示了失业保险与社会保障的重要性。马达加斯加90%的劳动者不享有社会保障。