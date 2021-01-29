Covid-19 : 严格限制下的中国春节假期

中国2021年春运现已开始。在当局的疏导下，旅客流量大幅减少。

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中国的春运现已开始，官方表示，旅客流量大幅减少。为了避免病毒利用中国民众的传统佳节扩散，当局采取措施，避免人口的省际流动。

据本台RFI常驻北京记者拉加德（Stéphane LAGARDE）周五（2021年1月29日）的报导，虽然不是禁足，但也不是行动自由。在当前的卫生危机下，出门远行的旅客人数在1月28日周四这一天比正常同期少了66%，这是官方数字。当局全力游说，避免出现类似上个冬季时因家庭团聚所造成的疫情蔓延。

放假提前

居委会通过微信（Wechat）发消息告知新规，从今起，中国内地赴首都北京，抵达时的检测需要呈阴性，在之后的隔离观察期间，第7天和第14天还需做两次检测。要知道，在疫情中高风险地区，民众不能随便走出家门。而学校假期也已提前，有些大学在两周前就已关门放假。

红包鼓励

这一措施主要是给通常会利用春节返乡探亲的外地劳工。中国的春节相当于西方的圣诞节。数亿中国民众传统上会在自己的故乡辞旧迎新。2021年牛年春节是在2月12日。在一些城市，企业会给留守员工发放新年红包。

法广存档图片：在一些城市，企业会给春节期间的留守员工发放新年红包。 Image d'archive RFI : Dans certaines villes, des enveloppes rouges contenant une prime ont été distribuées par les entreprises aux employés qui acceptent d’oublier leurs vacances. Ici, des travailleurs à Pékin le 27 décembre 2020. © AFP - WANG ZHAO 法新社

正面措施还包括，地方政府鼓励民众呆在原地。公园ˎ 图书馆ˎ 博物馆和体育场等公共场所，以及公共娱乐场所和商店等都被要求在这一戴口罩的节日里尽可能地开门迎客。