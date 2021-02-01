历尽劫难，九死一生，又有近百只中国狗狗获救到达美国

近百只在中国被遗弃、虐待及将被送上餐桌的狗狗获美国动物保护组织解救，于1月29日和30日先后到达纽约肯尼迪国际机场(JFK)，这是该团体从中国救出的第二批狗狗，狗狗的新主人冒着冬日的寒风在机场迎接牠们。

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到机场迎接家庭新成员的迪奥达蒂(Nicole Diodati)抱着自己的狗狗，激动的无语言表，她说：“我已经说不出话了，这太奇妙了！”。

美国中文《世界日报》报道说：解救这些狗狗的是美国一个名叫“不放弃任何一只狗”的非营利组织(No Dogs Left Behind)，该组织与中国的义工合作，从中国的屠宰场、狗肉市场和非法贩运者手中拯救出这些历尽劫难的狗狗；解救每只狗狗该组织要花费2000至7000元。

“不放弃任何一只狗”创办人贝里(Jeff Beri)表示，去年新冠疫情发生后，因担心动物传播病毒，许多饲主遗弃或转卖宠物狗，他于去年1月前往中国北京拯救这些狗狗，她说：“这些狗经历的一切令人难以置信，我们救下的这些狗狗，之前都遭遇殴打、折磨，让人心痛，在我们解救他们的过程中，很多狗狗奄奄一息，还有很多感染疾病。”贝里表示，救出的狗狗首先被带到安全的地方，接受医疗护理并为被美国家庭收养做准备，许多准备收养的家庭已经等待了数个月。

去年11月底，该组织解救的第一批共79只狗抵达纽约，此次到达纽约的是第二批获救狗狗。贝里说，疫情限制了他们解救更多的狗，以及无法更快的运抵美国，不过好在最后这些狗狗都有了新家。

去年，“不放弃任何一只狗”解救第一批狗狗抵达纽约后，贝里曾说：为了解救这些狗狗，他的团队跟踪那些运送狗到屠宰场的卡车，并动员中国的义工拦截。营救行动非常危险，一些义工曾在拦截过程中遭警方羁押，但他的团队不能眼睁睁看着这些狗狗死亡，因此从未停止营救行动。