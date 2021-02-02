英国百岁老兵为抗击新冠募款染疫去世，女王首相致哀

英国二战老兵摩尔爵士（Tom Moore）日前感染新冠病毒送院治疗数日后，最终在2月2日被家人宣布不治，享年100岁。摩尔因去年4月决定以99岁高龄在家中花园行走为抗击疫情募捐而得到广泛关注，最终在他的号召和150万参与者的支持下，共帮助英国国家医疗服务体系（NHS）募捐到了3279逾万英镑。

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摩尔的女儿汉娜1月31日通过推特向外界宣布，她父亲在前几周一直在接受肺炎治疗，于上周确证感染新冠病毒，并于当天被送入医院治疗。消息指，由于他正在接受其他肺炎药物治疗，因此无法接种疫苗。据最新消息现实，摩尔已于周二因新冠肺炎不幸去世。摩尔的女儿们说，在与父亲相处的最后几个小时里，她们与父亲 “共享欢笑和泪水”。她们在宣布摩尔的死讯时说，父亲生命的最后一年 “简直是了不起的”。

对此，英国女王伊莉莎白二世带头向摩尔致敬，白金汉宫的一位发言人说。“女王陛下非常享受去年在温莎城堡会见汤姆爵士上尉和他的家人。她和王室成员的思念与他们同在，认识到他为整个国家和世界各地的其他人提供的鼓舞。”英国首相约翰逊（Boris Johnson）也通过声明表示，“汤姆·摩尔爵士上尉是一个真正意义上的英雄。在第二次世界大战的黑暗日子里，他为自由而战，面对这个国家战后最深重的危机，他团结了我们所有人，他让我们大家振奋，他体现了人类精神的胜利。”

约翰逊称，“他不仅成为一个国家的灵感，而且成为世界的希望灯塔。我们的思念与他的女儿汉娜和他的所有家人同在。”唐宁街10号上方的英国国旗一直下半旗以示敬意，约翰逊已与摩尔的家人通话表示慰问。

百岁老兵摩尔原籍西约克郡的基利莱，在二战初期参军，曾在印度和缅甸战场中服役。去年因疫情第一次封城期间，这位陆军老兵在位于贝德福德郡的家中的花园里走了100圈，为英国国家医疗服务体系筹款，赢得了英国国民的推崇。去年7月，在温莎城堡举行的特别仪式上，他被女王封为骑士。

摩尔最初的目标是通过在自家花园里走25米的路，为英国国家医疗服务体系慈善机构筹集1000英镑。但他最终从150多万支持者那里筹集到了3279逾万英镑，并在他100岁生日时被授予上校的荣誉称号。摩尔的女儿们在声明中说，“我们非常悲痛地宣布，我们亲爱的父亲去世了。我们花了几个小时和他聊天，回忆我们的童年和我们出色的母亲。我们一起分享欢笑和泪水。我们父亲生命的最后一年简直是非凡的。他恢复了活力，经历了他梦寐以求的事情。”声明称，“虽然他在许多人心中的时间很短，但他是一个不可思议的父亲和祖父，他将永远活在我们的心中。”