中国在Covid征兆下庆农历牛年春节

在中国，即将来临的这个春节本应一切恢复正常，但最终事与愿违。为了预防在春节期间出现新一波疫情，卫生当局加强措施，限制人口流动。结果，在这传统的春运时期，一些在北京的民工为是否要打点行李犹豫不决。

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本台RFI法文网周五（2021年2月5日）刊出驻京法语记者拉加德Stéphane Lagarde的长篇采访报导，标题为«中国在Covid-19征兆下庆祝牛年» （La Chine célèbre l’année du bœuf sous le signe du Covid-19）在此予以着重介绍。

本台RFI驻京记者注意到，毛泽东的«东方红»是在北京火车站永恒的旋律，但广场上让人感到不寻常的是，在中国人家庭团聚的传统春节前夕，居然几乎是空无一人。

随遇而安的善良中国民众

售票处前略有拥挤。不远处，57岁的男子LIU Haihong笔直地站立着排队等候。这名保安想要返回他在河北(Hebei)的老家。他在接受采访时说，他已经两个月没有见到家人了，他的火车当晚启程，他准备在车站打个盹，至于何时重返北京还是未知数。

在零确诊的战略要求下，民工们担心，一旦有新疫情而被困在农村的家中。为了旅行，需要出示手机应用里的检测结果呈阴性。28岁的LIU Hongyi从事IT信息技术工作，他是在做PCR检测的社区保健中心排队时遇上法广记者采访的。他介绍说，人们需要在出发前72小时内做检测。他服务的企业要求员工尽量少出门ˎ 遵守指示。如果不能回京，那就算了，他将待在父母家中接受隔离。这个农历新年不一般，人们不可以出门。

(法广存档图片) Image d'archive RFI : Un journaliste visite le National Sliding Center pour les Jeux olympiques d’hiver de 2022 dans le district de Yanqing, au nord-ouest de Pékin, le 5 février 2021 © WANG Zhao AFP 法新社

检测和限制出门，年近五十的女社会工作者ZHAO Jinfeng刚刚做好检测，这样她就可以返回山西（Shanxi）的老家。她希望在三周后返回北京，并必须再次接受检测和隔离。在北京开食品杂货店的ZHOU Hongyan女士和她的丈夫此生第一次留在北京过年，他们无法回河南（Henan）家乡, 因为担心会被困在乡下。

省际间的卫生长城措施，是为了尽可能地避免人口流动，执行力度比北京更严格。尽管这个春节不同以往，最后一名受访者ZHOU女士还是祝愿大家辛丑牛年快乐。