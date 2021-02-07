抗疫限制措施的后果：德国少饮5亿升啤酒

德国原本是啤酒生产和消费大国，但新冠疫情大大影响了啤酒销售。啤酒消费创历史新低。德国啤酒商联合会表示，德国已陷入严重状况。

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据德国《明镜》周刊报道，德国人2020年少喝了5亿升啤酒。根据德国联邦统计署的统计，2020年，德国销售了87亿升啤酒，与前年同比下降了5.5%，也就是说，德国人少喝了5.082亿升啤酒。德国啤酒商联合会表示，德国啤酒厂的局势十分严峻，为二战后最惨淡局势。

根据该联合会的民意调查，啤酒业2020年的销售平均下滑了23%。

去年因新冠疫情，德国政府规定，餐饮业必须多个月关门。各种文体活动也被禁止，再加上一些重要外国市场瘫痪，使啤酒业受到沉重打击。由于封城措施使生啤酒市场崩溃，啤酒厂一天内就失去了很大一部分的经济基础。价值数百万的商品必须销毁。啤酒厂的餐饮和文体活动业务越大，财务损失就越严重。一些主要在零售店出售啤酒的公司相对更好地度过了危机。但其它企业抱怨说，销售量大幅度下滑，并且经常危及生存。个别情况下，销售下滑可高达70%。

啤酒厂抱怨政府援助不够。总体而言，餐饮业员工的状况也很糟糕。对大多数人来说，封城意味着生活越来越困难。因为去年冬季第二次封城后，他们这期间只能获得短期工作工薪，相当于他们最后正常工作工资的60%-67%。

《汉堡晨邮报》报道说，新冠危机带来啤酒危机。比如，德国北部的一个啤酒商因销售下降，不得不销毁2500桶生啤，总计为10升参啤酒，因为啤酒有效期已经过去了。