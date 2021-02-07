拜登要为全球的“特殊性别人群”维权？

据法新社华盛顿6日报道：美国总统拜登要迅速展开行动声援海外LGBTIQ（同性恋、双性恋、跨性别、双性人和酷儿）族群的权利。在美国外交政策议题上，这些族群的权利，将比以往更加受到重视。

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LGBTIQ指的是同性恋、双性恋、跨性别、双性人和酷儿等一系列特殊性别的人群。拜登在2月4日发表上任后首场外交政策演说时，宣布将要求海外所有美国政府机关提升LGBTIQ权利，并在180天内提出有关行动的计画。

法新社报道说：拜登更进一步加强美国为LGBTIQ扩权行动，这不仅是比前总统奥巴马2011年的行动升级，也翻转了特朗普时代LGBTIQ权利退步的情况，与此同时，他也根据过去10 年学得的教训做出调整。

美国总统拜登在1月25日签署行政令，撤销特朗普政府相关政策限制，允许跨性别者在美国军队服役。他明确撤销2018年3月和2017年8月的两项特朗普总统备忘录，立即禁止美国军人因性别认同或涉性别认同问题，被非自愿调离、开除以及拒绝重新入伍或继续服役。

奥巴马政府于2016年解除跨性别者的参军限制。但在前总统特朗普上任后，又重新施加限制。美联社援引五角大楼的数据称，自2016年以来，约有1500名美军士兵被诊断出患有性别认同焦虑症。

民主党领袖佩洛西在拜登就任美国总统之后，就立即牵头发布了“第117届美国国会规则”草案，其中提到要替换掉现有公文中“具有性别取向性”的词汇，如“父亲”、“母亲”、“兄弟”、“姐妹”，更包括诸如“她”、“他”等人称代词，还包括名词中涉及性别的后缀。认为这些英语中非常常用的单词属于“不宜在国会公文中使用”的词汇，立刻引起了美国社会的激烈争议。