Covid-19 : 美国纽约餐馆重开室内就餐

美国Covid-19疫情有好转迹象，纽约的餐馆获准重新部分恢复让顾客室内用餐。

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随着美国Covid-19新确诊病例出现下降，纽约开始逐步恢复生机，餐馆重新获准让顾客室内就餐。这一新措施让惨遭疫情蹂躏的餐饮业得以喘息。纽约至少四分之一的餐馆已经倒闭。

据本台RFI记者Loubna Anaki周日（2021年2月14日）发自纽约（New York）的报导，在曼哈顿（Manhattan）的一家印度餐馆里，室内用餐的预订自2月12日周五起成倍增加。这里的餐馆从去年12月11日以来，只能在室外就餐。放宽卫生限制措施让店主们感到高兴。店主Jimmy Rizvi表示，尽管仍有许多困难，但这让人感到高兴，现在应该保证好顾客和员工的安全。

新规定要求餐馆在23点关门，并且只允许原接待能力25%的顾客继续用餐。但纽约的冬季寒冷，店主Jimmy Rizvi说，顾客不愿意在室外就餐。哪怕就算安装了暖气，还是不够。顾客们还是询问是否可在室内就餐。

本次放宽卫生限制措施，恰逢重要的情人节周末之际。大部分纽约人对能够享用热餐热饮感到满意，尽管人们依然保持警惕。一名顾客说，这个时节太冷了，还是室内好。另一名顾客则表示，鉴于病毒依然还在，她更乐意在室外用餐。

法广存档图片 - Image d'archive RFI : People line up outside Yankee stadium for vaccines amid the coronavirus disease (COVID-19) pandemic in the Bronx borough of New York City, New York, U.S., February 5, 2021. © REUTERS - CARLO ALLEGRI 路透社

自疫情爆发以来，纽约的餐馆和酒吧遭到沉重打击。希望这一新措施有助于人们在冬季里生存，更好地抵御危机。