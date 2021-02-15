博弈新闻付费：谷歌与一家澳主流媒体达成协议

澳大利亚主流媒体“七西传媒”成为该国第一家与谷歌达成付费协议的主流媒体。与此同时，澳大利亚政府正推动立法，迫使科技巨擘谷歌（Google）为新闻内容付费给媒体公司。

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据路透社日前报导：拥有澳大利亚七号电视网及伯斯主要地铁报的七西传媒有限公司（Seven West Media）表示，将提供内容给谷歌新闻平台Google News Showcase，但并未透露他们之间的条款内容。七西传媒的主要竞争对手澳洲新闻集团（News Corp）和九号台娱乐控股公司（Nine Entertainment Co.）由于和谷歌未能达成协议，转而支持该国预计本周将通过的法案。

澳大利亚即将通过的这项新法内容是：要求科技巨擘与当地新闻业者协商，针对出现在搜寻结果或动态消息的内容，洽谈付费协议，如果双方未能达成协议，则由政府指派的仲裁者制定价格。

谷歌新闻平台Google News Showcase本月在澳大利亚上线，截至目前为止，澳大利亚国内仅有专门性网路媒体发行商及一家地区报纸与谷歌达成协议，为其内容刊登在谷歌新闻平台上获取相应费用。

据报道：在澳大利亚之外，路透社和其他新闻媒体也已经与谷歌签署了类似协议。

澳大利亚政府去年7月30日就公布一项草案，强制脸书（Facebook）与谷歌（Google）等平台，必须就新闻内容支付费用给新闻媒体。这项引领全球的创举引发科技巨擘的反弹。在此之前双方历经18个月协商而没有结果。澳大利亚财政部长曾经发誓将成为全球第一个要求脸书和Google支付费用给新闻媒体的国家，预计当年能够通过立法。除了必须支付新闻费用外，这项准则最早推出时的内容还涵盖诸多议题，如取得用户资料的途径、演算法透明度、平台动态消息的内容排序以及搜寻结果等。

脸书和Google一直强力反对任何强制他们分享广告收益的举措，暗示倘若强制性支付真的实施，他们可能会杯葛澳洲媒体。但疫情让经济恶化，造成数十家澳洲报纸停刊与数百名记者丢掉饭碗。这促使该法案出现进展。