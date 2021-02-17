南非将把阿斯利康Covid疫苗转非盟

南非目前90%的Covid-19确诊病例是由于病毒的南非变异，但一项学术研究结论质疑阿斯利康疫苗对这种变异的有效性。就此，南非将把其所收到的阿斯利康疫苗转给非洲联盟。

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南非已在二月初收到首批一百万支从印度药厂发出的阿斯利康疫苗，此外，还预订了50万支，但一项学术结论质疑这种疫苗对造成南非境内90%确诊病例的Covid病毒南非变异的有效性。南非如今找到了解决问题的出路，将把其手中的阿斯利康疫苗转给非洲联盟。

据本台RFI记者Romain Chanson 周三（2021年2月17日）发自约翰内斯堡的报导，对手中疫苗束手无策的南非而言，这是一个喜人的结局。本月初，南非当局鉴于当地的一项研究结论，毅然决定排除阿斯利康疫苗，尽管规模有限。然而，疫苗试剂已经运抵。此后，各种处理方案都讨论了：把疫苗试剂逐个转售ˎ 交换甚至退货。而且，首要问题是这批疫苗的有效期至4月31日，否则就过期了。

资源和资金都无浪费

南非卫生部长如今向议会汇报了处理方案，就此结束各种猜测。他解释说，南非购买的阿斯利康疫苗试剂已放入了其所属的非盟平台，将被用于对此感兴趣，并不受南非变种挑战影响的国家。这样既不会有浪费，也不会造成无谓支出。

法广存档图片 - Image d'archive RFI : Une dose du vaccin AstraZeneca. © Nikolay DOYCHINOV AFP/File 法新社

南非花费了近700万欧元用于购买阿斯利康疫苗。而向非盟提供这批疫苗的具体细节没有对外透露。非盟对牛津-阿斯利康疫苗给予厚望。非洲大陆已经预订了4亿多支。