比特币突破5万美元 但摩根大通警告创新高难以为继

路透社周三援引摩根大通的分析师在报告中写道，比特币突破50,000美元并创下纪录新高的状况难以为继，除非价格的剧烈波动迅速降温。

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继周二（2月16日）比特币首次突破50,000美元关口后，周三进一步涨至51,300美元。也就是说，在不到两个月的时间里上涨了一倍，路透社指出，这是因有迹象显示比特币越来越被主流投资人和企业接受。

日前，美国电动汽车制造商特斯拉公司表示已在比特币上投资15亿美元，万事达卡公司表示今年拟在其支付网络上支持某些数字货币，纽约梅隆银行也宣布将提供数字资产相关服务。

据摩根大通周二公布的报告称，比特币的三个月实际价格波动率是87%，而黄金的波动率为16%。比特币的支持者称比特币将威胁到黄金的地位。

摩根大通分析师指出，流通中的所有比特币总值已经从9月的2,000亿美元扩大至9,000亿美元。市值扩张7,000亿美元之际，机构投资人流向主要信托及期货市场的资金总计仅110亿美元。

摩根大通警告称，比特币有限的供应，已经导致持有者向流入市场的比特币收取溢价。并称，散户的涌入可能也已放大了机构的资金流。因此，比特币节节飙升屡创新高的状况难以为继，除非价格的剧烈波动迅速降温。

还有市场专家认为，对于想要成为支付工具的比特币而言，这也并非是福音。