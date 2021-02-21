加入斯坦福大学胡佛研究所后，博明介绍抗疫经验教训

此前被中国外交部宣布受到中方制裁的，美国前副国家安全顾问博明（Matt Pottinger）近日被证实加入斯坦福大学胡佛研究所担任杰出客座研究员。他在2月21日由美国哥伦比亚广播公司（CBS）“面向全国”播出的节目中，就疫情初期，特朗普政府应对新冠病毒传播的措施和教训进行了介绍。

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1月20日，在拜登宣誓就职的同时，北京方面宣布了针对特朗普政府28人成员的制裁名单，包括前国务卿蓬佩奥、前国家安全顾问奥布莱恩、博尔顿、博明和前美国驻联合国大使克拉夫特等人。相关声明称，“这些人及其家属被禁止入境中国内地和香港、澳门，他们及其关联企业、机构也已被限制与中国打交道、做生意”。不久后，蓬佩奥27日通过推特宣布，2月1日正式加入华盛顿智库哈德逊研究所（Hudson Institute）担任杰出会士。

同样受到中方制裁的博明已被证实加入斯坦福大学胡佛研究所担任杰出客座研究员。他参与该研究所“中国的全球锐实力”研究项目。据悉，博明还将参加由蓬佩奥日前宣布，他与奥布莱恩共同主持的尼克松基金会每月一次的外交政策圆桌研讨会机制。博明另在周日播出的“面向全国”节目中，就特朗普政府应对新冠疫情的教训介绍指，（疫情爆发后），美国疾病控制和预防中心等到去年4月才建议美国公众开始佩戴口罩，作为防止病毒传播的手段是一个“严重的错误”。博明对主持人布伦南（Margaret Brennan）说，“口罩的失误让我们损失惨重”。

去年3月，当疫情开始在美国迅速蔓延时，特朗普白宫冠状病毒工作组的主要官员公开建议不要戴口罩，这一建议的部分原因是当时医院面临个人防护设备的严重短缺。据了解，博明在这一期间曾向台湾政府求助，获得了一批口罩援助，并分发给白宫医务人员和美国国家安全团队。他说，其余的口罩捐给了美国国家储备。而美国疾控中心直到4月才向公众发布正式的口罩佩戴指南。

报道指，疫情在中国爆发后，博明在特朗普政府内部早早就敲响了关于新冠病毒潜在凶猛程度和对美国影响的警钟。他说，与中国政府与美国疾控中心对口部门分享的信息相比，他亲自打电话给中国当地的医生所得到的信息更加准确。博明还指出，实时收集和分析病毒传播的相关数据是一个严重的问题。他认为在拜登政府下，这个问题还没有得到纠正。博明说，选择现在发声是希望支持新任美国疾控中心主任瓦伦斯基博士（Dr.Rochelle Walensky）采取进行改革疾控中心的尝试，并扩大此类病毒测序和监测的规模，以便更快速地追踪病毒的传播。

博明说，“......（病毒）在哪里出现，而且它的遗传学是如何演变的，这样我们就可以走在它的前面，确保我们不会被一个新的变异体吸住，从而影响我们疫苗的有效性。”博明早在2017年就开始在特朗普白宫任职，在1月6日国会冲击案发生后，他就辞去了美国副国家安全顾问的职务。他对此向该节目表示，“那是我觉得我应该离开的时刻”。