辉瑞疫苗或大减新冠病毒传播

以色列卫生部周一公布一项研究显示，由美国辉瑞和德国BioNTech开发的疫苗减少新冠病毒传播高达89.4％。 尽管这些数据有可能被高估，而且尚未经过同行评估但也是个令人鼓舞的好消息。

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美国辉瑞和德国BioNTech共同研发了新冠疫苗，以色列已经有425万人接种了辉瑞疫苗，以色列卫生部做的第一次接种疫苗结果调查令人鼓舞，或可以减少新冠病毒传播高达89.4％。

传染病学家劳内（Odile Launay）今天表示通过这种大规模的疫苗接种，我们得以证实可限制病毒传播，这是一个好消息。

到目前为止，研究人员和科学家对接种新冠疫苗乐观，但缺少科学数据。法国卫生部长韦兰1月中旬表示有充分理由希望现有的疫苗能够充分阻止新冠病毒传播。

一些科学家表示需要谨慎分析以色列接种数据，悉尼新南威尔士大学全球生物安全专家雷娜·麦金太尔（Raina MacIntyre）教授警告说，需要能够看到数据并能够进一步详细检查。如果经过同行验证接种辉瑞疫苗可以有效阻止新冠病毒传播，那么社交生活丰富的年轻人应该优先接种。

同时在以色列宣布辉瑞疫苗高度减少传染结果后，一些研究人员已经表达了某种保留意见，认为这些数据可能被高估。