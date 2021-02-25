世卫欧洲区主任呼吁重视研究2019冠状病毒疾病的长期症状

世界卫生组织欧洲区主任克鲁格（Hans Kluge）25日呼吁各国卫生当局更多了解2019冠状病毒疾病（COVID－19）的长期影响，将此作为当务之急，因为全球各地有些病患在感染数月后还会有令人担忧的症状。

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据中央社报道：克鲁格在记者会中说：尽管有些研究结果已经有助于了解这种严重传染病，但仍无法说明，为什么某些病患的症状会持续数月不停，包括疲倦、脑雾（brain fog）以及心脏和神经病变。相关后遗症确实存在而且严重，患者约有1／10在感染病毒12周后，仍然有症状，而许多人的症状持续时间甚至更久得多。这显然是世卫组织的当务之急，具有最大重要性；对各国卫生当局而言，也应该是这样。

克鲁格强调，这种疾病在最初发现后不久，就有关于症状长时间持续的通报，令人无法置信而且不明所以。我们若要了解这种疾病的长期后遗症然后加以摆脱，就必须注意这类病患的状况。

克鲁格表示，他将结合世卫欧洲地区53国以及中亚若干国家的力量，来拟订区域防疫策略。世卫组织2月初也曾主办首次视讯座谈会，研讨所谓的“2019冠状病毒疾病长期症状”（Long Covid），以针对这种现象加以适当界定、正式命名并协调研究方法。

世卫欧洲办事处呼吁欧洲各国和各机构，相互合作，以投入综合研究议程。