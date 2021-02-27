海地数百囚犯集体越狱 一名督察殉职

海地本周发生囚犯大规模越狱事件。官方通报至少25身亡，监狱督察殉职。

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加勒比海岛国海地（Haïti）首都太子港郊区的一座监狱25日周四发生监狱囚犯大规模集体越狱事件，一直造成25人死亡，其中包括一名狱方主管督察和一位知名的犯罪团伙首脑。四百多名越狱者中，已有近半重新被捕。

据本台RFI记者Amélie Le Baron周六（2021年2月27日）发自太子港（Port-au-Prince）的消息，海地当局在越狱事件发生了24小时后，国务秘书Frantz Exantus对外通报说，四百多名越狱囚犯中，警方已经重新逮捕了近二百人。

在越狱事件发生之前，这座监狱有囚犯1 542人。越狱事件之后，周五早上重新统计的囚犯人数为1 125人。这是事件已知造成25人死亡，其中六人是囚犯，一人是监狱督察Paul Hector Joseph殉职，另外18名遇害者是无辜平民，遭越狱犯杀害。

六名已死亡的囚犯中，有一人是知名的犯罪团伙首脑。他于越狱后第二天，在距离监狱以北120公里的地方，因企图袭击一支负责追捕逃犯的警察巡逻队而遭击毙。