Covid-19:科特迪瓦收到首批免费疫苗

加纳（Ghana）和科特迪瓦（Côte d’Ivoire又称：象牙海岸）是非洲大陆上两个率先收到首批免费抗Covid-19疫苗的国家。

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在世界卫生组织（OMS）牵头建立的ˎ 由欧美承担四分之三费用的Covax公平获得疫苗机制框架内，科特迪瓦是非洲大陆上第二个收到免费抗Covid-19病毒疫苗的国家。

本台RFI法文网周六（2021年2月27日）更新记者Pierre Pinto稍早前发自阿比让（Abidjan）的报导说，运送疫苗的货机于当地时间周五中午飞抵阿比让，机上有50万剂阿斯利康Covid疫苗,由Covax机制供应。

为了迎接首批疫苗的运抵，科特迪瓦官方在机场组织了隆重仪式，卫生部长ˎ 外交部长以及总统府秘书长，还有多国使节都亲自前往接机。世卫组织驻科特迪瓦代表在采访中透露，未来几天或几周内，还有其它疫苗将运抵，Covax机制本次为科特迪瓦提供200多万剂疫苗。

法广存档图片 - Image d'archive RFI : Les vaccins anti-Covid gratuits du dispositif Covax sont arrivés vendredi 26 février 2021 à Abidjan. © AFP - SIA KAMBOU 法新社

科特迪瓦总统府秘书长指出，科特迪瓦是非洲大陆上第二个收到免费抗Covid-19病毒疫苗的国家，但是全球第一个依照Covax机制接种疫苗的国家。负责本次疫苗后勤运输工作的联合国儿童基金会（Unicef）驻科特迪瓦代表表示，其与世界卫生组织等合作伙伴，将协助政府培训所需的卫生工作者。

多边主义回归国际社会

各方称赞由世卫组织和全球疫苗免疫联盟(GAVI)共同建立的机制，体现了多边主义回归国际社会。这一由欧美提供四分之三资金的机制，旨在为中低收入国家免费生产抗Covid-19疫苗。

科特迪瓦还将购买疫苗

科特迪瓦已宣布，想要为500万人接种疫苗。除了免费提供的疫苗之外，也将购买疫苗弥补不足。科特迪瓦疫苗的接种行动将首先在医护人员中展开，之后是国防与安全力量人员和最脆弱的人群。