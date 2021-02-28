香港艺人吴孟达病逝享年70

香港艺人吴孟达27日下午因病不治逝世，享年70。曾经跟吴共事的“田鸡”田启文向传媒宣布达哥死讯：“达哥刚刚已经系离开我，多谢大家有心。他好安详（离开）”田启文又说，必定会为吴孟达安排身后事，但未有周详计划，“因为今天很突然，完全没有想过亦没有安排过，但业界间有共识帮他办追思会，稍后有具体消息再通知大家。”

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吴孟达为资深演员，由 1975 年开始演戏，至今 46 年。他在访问中曾这样评论“演员”这身分：“演员真的是骗子，骗你心目中里面那种感觉。用心地在骗，骗到现在还在骗。”他曾于 1991 年以《天若有情》“太保”一角赢得金像奖最佳男配角奖；更多人认识他，是因为其在众多周星驰电影的演出。然而二人自 2001 年《少林足球》后再无合作，吴孟达近年访问中曾慨叹二人现时关系“有一点老死不相往来那种感觉”。

吴孟达以往多次传出死讯，2014 年因病毒感染而心脏衰竭，被送入深切治疗部抢救，其后康复；到今年 2 月初，网上流传片段所见，他为新片《少林寺之得宝传奇》拍海报期间，突感不适，并用手按胸口，表情痛苦，但坚持拍摄。《苹果日报》2 月下旬报道，吴孟达已入院，在肿瘤科留医；其好友、香港电影工作者总会会长田启文受访时确认，吴孟达患上肝癌，两个月前已做过手术，当时正准备接受化疗。田又称，有朋友曾探望吴，其病已扩散，为免被人看到消瘦病样，跟朋友也断了联络。

田其后向苹果日报证实周星驰曾来电关心吴孟达病情，“星爷之前没什么打听达哥近况，看看这次能够办些什么。”

吴孟达于 1951 年出生福建厦门，1973 年加入无线电视艺员培训班，同期同学有周润发、林岭东，他排全班第五名，第一名为卢海鹏。1975 年毕业后开始于 TVB 演出，但大多数任配角，直至 1979 年凭《楚留香》“胡铁花”一角，渐受注目。

他曾受访表示，当时自我澎涨得厉害，生活糜烂，无心工作，“年轻人荒唐，胡闹，轻佻。到处有人找你拍照，到处有人找你签名，到处有美女投怀送抱，到处有收小礼物，迷失，膨胀。”

吴孟达 1981 年参与第一部电影《执法者》演出，直至 1990 年凭电影《天若有情》太保一角，获得金像奖最佳男配角。他近年受访时称，当时曾想演出戏中反派“喇叭”一角，说自己可把他“演得可爱”。

更多人对吴孟达的认识，来自他与周星驰的合作。1989 年，二人一同演出 TVB 剧集《盖世豪侠》、《他来自江湖》，逐渐奠定喜剧风格。吴孟达受访时曾提到，拍《他来自江湖》的时候，会跟周星驰去一些拍拖的热门地点，两人在长凳上偷偷装成情侣，装作聊天，其实是在偷听其他人在讲什么。

他们讲后来所谓的“无厘头”。“你吃饭了没有”，他不答你吃饭了没有，“昨天我看到一个手表，我可喜欢了”。然后这边人也不会继续话题了，不是说“你喜欢啊，我买给你”，不是，“那个餐厅很好吃，我带你去”。互相有这种不搭调，但是他们聊得很嗨的，有一个点他们就乐了。这是所谓“无厘头”的开始。

未几周星驰与吴孟达的拍档，由电视转到电影圈。由 1990 年《赌圣》开始，两人连番合作，吴孟达的角色虽是配角，如《赌侠》的三叔、《整蛊专家》的车亲仁、《逃学威龙》的曹达华、《九品芝麻官》的包有为、《破坏之王》鬼仔达、《西游记大结局之仙履奇缘》的猪八戒、《喜剧之王》的片场卧底等，亦在观众心中留下不亚于主角周星驰的深刻印象。

吴孟达曾谈及自己与周星驰之间的化学作用。“我（在电影里）算是中间一个平衡作用吧，因为他从没有肯定自己的时候，很多地方他有怀疑，包括对其他演员之类，靠我在中间来平衡，或者跟导演的沟通。人们说我们超有默契，那是我们知道，看到你肚子里想什么，一个眼神就知道。”

但两人到《少林足球》后便不再合作。吴孟达近年受访曾形容，两人现在“感觉有点老死不相往来”，“搬到另一个地方有另一个环境，互相的联系就愈来愈小，好像变成大家不晓得怎样突破这个口”。他又曾称，周星驰早几年开拍《美人鱼》时也曾找他去拍，但他的身体不行，所以拒绝了。“那这个是不是加深了大家心里面那种互相间的怨恨，我不知道。说真话我的心不是这样子，我的心还是希望，不管怎么样相识一场，缘分都不容易，太不容易了，我会有机会的吧。”

近十年吴孟达仍有参与不少电影的演出，2015 年及 2017 年更分别凭《香港仔》郑东一角及《导火新闻线》智叔一角，获金像奖“最佳男配角”提名。其后他主要参与中国大陆的电影，如 2019 年的《流浪地球》。今年 2 月初，网上流传片段所见，他为新片《少林寺之得宝传奇》拍海报期间，突感不适，并用手按胸口，表情痛苦，但坚持拍摄。

吴孟达由 1975 年开始做演员，到 2021 年已做了 46 年。他在访问中曾这样评论“演员”这身分：“演员真的是骗子，骗你心目中里面那种感觉。用心地在骗，骗到现在还在骗。”