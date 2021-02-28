Covid-19 : 澳大利亚报告病毒空气传播

法广存档图片： 澳大利亚悉尼某商业中心，保安在入口给顾客测量体温 摄于2021年1月3日 Image d'archive RFI : Un vigile prend la température d'un client à l'entrée d'un centre commercial à Sydney, le 3 janvier 2021.

澳大利亚最新发布的一份初步报告认为，大楼的通风系统是传播Coronavirus新型冠状病毒的可能途径。

广告 继续浏览后续

澳洲根据一月底时发现的一宗Covid-19确诊病例，西澳大利亚州周五对外发布的一份初步报告认为，大楼的通风系统存在传播Coronavirus冠状病毒的隐患。鉴于亚洲多国的封闭场所都存在病毒神秘传播事件，空气传播的假设最有可能。

据本台RFI记者Grégory Plesse周日（2021年2月28日）发自悉尼（Sydney）的报导，居然最终连保持社交距离都还是不够？在隔离外国入境人员酒店里工作的一名保安被病毒感染之后，应西澳大利亚当局要求提交的这一报告结论让人感到不安。这名保安遵守防疫规则，与酒店里的遭隔离人员从来没有直接接触。

最可能的假设

最可能的假设就是病毒通过通风系统在酒店里流动，所以，病毒可以空气传播。墨尔本（Melbourne）也考虑过这种可能性，当地近期用于隔离的酒店也出现了类似感染病例。除此之外，病毒传播途径无法得以解释。

法广存档图片 - Image d'archive RFI : Une spectatrice de l'Open d'Australie, à Melbourne, le 12 février 2021 © Paul CROCK AFP 法新社

亚洲多国也有

Covid-19病毒空气传播的可能性在亚洲多国也引起了注意。发生在餐馆里ˎ 公共交通里还有同一栋楼里的一些感染病例，不是人际接触所造成的。