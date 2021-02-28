Covid-19 : 菲律宾护士为抗疫损失惨重

美国因感染Covid-19病毒而献身者的护士中，近三分之一是菲律宾裔；在英国威尔士，则占了半数。为了避免医院发生护士人手匮乏的情况，马尼拉当局在去年十月就已开始控制菲律宾护士出国务工。

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本台RFI法文网周日（2021年2月28日）刊出记者Manon Tomzig发自菲律宾首都马尼拉（Manille）的采访报导，介绍菲律宾护士在本次抗Covid-19战疫中，做出重要奉献，在此予以着重介绍。

菲律宾护士Faustin的故事

受访者Ding的兄弟Faustin，生前是美国达拉斯（Dallas）一家医院呼吸重症监护室的护士，有二十多年的工龄。他已于去年十二月离世，终年56岁。Ding 告诉本台RFI法语记者，他的兄弟在医院负责Covid-19重症患者的护理。他发给家人的照片中可以看到其身穿双层保护。但在疫苗问世前不到两周之时，他感染了病毒去世。Ding表示，Faustin是家中的重要支柱，经常寄钱给母亲，他是一个好人。

菲律宾护士处于抗疫最前沿

据美国伯克利（Berkeley）研究族群问题的学者介绍，许多国家在缺少医护人手时会去菲律宾招人，因为那里的卫生体系参照美国模式。美国在1898 年至1946年期间统治菲律宾，其卫生教育模仿美国模式，菲律宾医护人员的教育还包含对英语的完美掌握能力，以便去美国或其它国家工作。

他们通常处于最前沿，所以损失尤其惨重。他们主要集中在医院的急诊ˎ 重症，还有病人床头等特护区域。

菲律宾人抱怨失去务工机遇

在控制护士赴国外务工的措施出台后，菲律宾把每年准许护士出国务工的名额限定为5000人。对此，菲律宾年轻护士协会负责人在接受采访时抱怨说，推动护士出国务工的原因是当地缺少机会和工作条件困难，如今，加上疫情，医护人员缺乏包括保护服在内的医用装备，有时还会受到歧视。

法广存档图片 - Image d'archive RFI : Une infirmière vérifie un patient qui s'est rétabli du coronavirus alors qu'il subit une procédure de don de plasma dans un hôpital de Manille le 22 avril 2020. © MARIA TAN / AFP 法新社

在菲律宾，护士的平均工资每月低于200欧元。尽管面对疫情大流行的风险，许多护士依然想要出国务工。