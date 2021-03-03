美国宣布制裁措施 俄罗斯将对等回应

就俄罗斯反对派领袖纳瓦尼中毒事件，美国制裁7名俄罗斯官员。莫斯科随即表态，将以对等措施做回应。

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华盛顿认为，俄罗斯反对派领袖纳瓦尼（Alexeï Navalny）去年中毒是因为有人下毒，俄罗斯联邦安全局局长等人卷入其中。就此，美国于周二宣布冻结了7名俄罗斯高官的资产。莫斯科随即做出反应，指责美国的决定“荒谬和缺乏逻辑”，并表示将以对等措施做回应。

据本台RFI记者Daniel Vallot周三（2021年3月3日）发自莫斯科的报道，俄罗斯外交部发言人周二夜间在一份声明中表示，俄方将在对等基础上做出回应。不过，还需等几天才能知道莫斯科所采取的具体回应措施。

俄罗斯依然持既定立场，拒绝承认对纳瓦尼下毒，谴责西方国家干涉其内部事务。俄罗斯外交部发言人声称，一切都是借口，旨在恶意攻击和反俄罗斯。

法广存档图片 ： Image d'archive RFI : Du matériel utilisé pour le transfert à Berlin d’Alexeï Navalny, pris en charge dans un hôpital allemand © AFP/Odd Andersen 法新社

俄罗斯当局此前预计会有制裁，还预计拜登当选总统后，美国对俄罗斯关系会强硬。目前，美国就纳瓦尼事件宣布的决定与布鲁塞尔所采取的立场相应：都是针对安全部门与总统府负责官员的个人制裁。没有针对俄罗斯亲普京的寡头统治集团成员。而纳瓦尼与其支持者呼吁制裁金融寡头才能真正削弱俄罗斯当局的权力。目前，这对布鲁塞尔和华盛顿而言，都是行不通的。