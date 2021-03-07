印度：强奸同性依然不受法律制裁

性侵犯同性的是否会被定罪为强奸？在法国和大多数西方国家是如此，但在印度，这依然是一处法律真空地带。当地一名法国女子在采访中告诉本台驻新德里记者，她有这样的遭遇，被另一名女子强暴。

广告 继续浏览后续

性侵犯同性的是否会被定罪为强奸？在法国和大多数西方国家是如此，但在印度，这依然是一处法律真空地带。当地一名法国女子在采访中告诉本台驻新德里记者，她有这样的遭遇，被另一名女子强暴。

本台RFI法文网周日（2021年3月7日）刊出驻新德里(New Delhi)记者Sébastien Farcis的长篇采访报导，介绍法国女青年艾罗蒂（Élodie）在印度被另一名女子强暴的遭遇，在此予以着重介绍。

现年26岁的艾罗蒂是一名瑜伽老师，因职业需要于近日抵达印度，如今生活在印度西部的果阿邦（Goa）。她遇到了一位女心理学家，这位女子叫迪夫雅（Divya），也是一名积极争取女权和同性恋权的活动人士。

Image d'archive RFI : Manifestante brandissant une pancarte contre le viol à Calcutta, en décembre 2019. © AFP - DIBYANGSHU SARKAR 法新社

艾罗蒂介绍说，迪夫雅在室内以为她治疗脚上为借口，给她用药，而实际上是对她下毒，因为艾罗蒂之后就晕倒了。迪夫雅唱着歌，用手对其实施强暴。

印度警方立案

艾罗蒂事后立即到警察局报案。验伤后的结论确定其所述属实，但警方不接受其控告迪夫雅强奸，因为，印度法律对强奸罪的定性只有男子未经女子同意实施性暴力，不包含同性之间的行为。所以，迪夫雅只是被控罪名较轻的涉嫌非法监禁和涉嫌性侵。不过，迪夫雅否认艾罗蒂的指控，其家人甚至反控是艾罗蒂在这次会面时对迪夫雅施暴。

警方传唤被告

法国女青年艾罗蒂如今致力于推动印度修法。她在媒体积极活动，也在网上发起签名，目的是想要让印度认可，同性之间也有强奸。艾罗蒂现在意识到这在印度还是一个很忌讳的问题。她知道迪夫雅已遭印度警方传唤，但得以保释。