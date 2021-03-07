厄瓜多尔内政部长因监狱暴乱辞职

厄瓜多尔在二月底曾发生多座监狱同时暴乱，80名囚犯在帮派争斗中死亡的血腥一幕，该国内政部长现已辞职。

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南美国家厄瓜多尔退役将军Patricio Pazmiño周五在舆论批评声中辞去内政部长一职。该国十天前曾发生多座监狱同时暴乱，80名囚犯在狱中帮派争斗中被杀的暴力场景震惊全球。

据本台RFI记者Éric Samson周日（2021年3月7日）发自基多（Quito）的报导，自2月23日发生监狱屠杀以来，已有三名高官成为众矢之的：内政部长ˎ国家警察总长和国家监狱总监。内政部长Patricio Pazmiño认为，舆论的批评有失公正，并选择辞职明志。

Le ministre de l'Intérieur équatorien, Patricio Pazmiño ( à dr.) ici avec l'ancien président Rafael Correa, a démissionné de son poste à la suite de mutineries. AFP - RODRIGO BUENDIA

七年爆发70多次监狱暴乱

厄瓜多尔检方几天前成立了一个特别小组负责调查近期的监狱暴乱事件。备受批评的三名高官日前赴议会接受询问。国家警察总长借此机会提醒立法机关，厄瓜多尔自2014年以来发生的监狱暴乱超过75次。

厄瓜多尔司法宽容未成年人

厄瓜多尔国家警察总长对被确定了身份的未成年人不受惩罚表示遗憾，多人还因表现优良而获得减刑。此外，他还承认，鉴于有多个帮派在监狱中争地盘，以期获得墨西哥贩毒集团的青睐，对发生暴乱已有预感。

法广存档图片 - Image d'archive RFI : En Equateur, des proches des détenus de la Zone 8 Privation of Liberty Center sont vus en attendant les nouvelles, à Guayaquil, Équateur, le 23 février 2021. © Marcos Pin Mendez AFP 法新社

厄瓜多尔何以频发监狱暴乱

厄瓜多尔宪法法院补充指出，缺乏资源ˎ缺乏人手ˎ监狱人满为患也都是引发大屠杀的因素。检方认为，如果当局很好地履行其职责，监狱暴乱是可能避免的。