气候变化加疫情 联合国求助应对饥荒

联合国秘书长提醒安理会，如果不立即采取行动，全球数以百万计的人将面临饥荒和死亡。

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据本台RFI 记者Carrie Nooten周五（2021年3月12日）发自纽约（New York）的报导，有关饥荒，令人眼花缭乱的统计数字接踵而至。3月11日周四在联合国安理会，美国代表提到，30年前在乌干达北部的一个难民营里，一名年仅两岁的小女孩死在她的眼前。世界粮食计划署（PAM）负责人David Besley则提到，3天前在也门遇到的一名刚出生5个月的婴儿，现已死于饥饿。三十年的时间差距如今被冲突和饥荒联系到了一起。

饥荒与战争

联合国秘书长古特雷斯（Antonio Guterres ）指出，随着生产力的提高与贫困的降低，最近几十年，人们在抗饥荒上取得长足进步。饥荒与饥饿不再只是一个缺乏食物的问题，而是很大程度上由人类制造。因为是在大规模的冲突地区，饥荒更常见，而且在扩大。

法广存档图片 - Image d'archive RFI : L'ONU avertit: 400 000 enfants de moins de cinq ans pourraient mourir de malnutrition aigüe «sans traitement d'urgence». Ici à Sanaa, le 13 février 2021. © REUTERS - KHALED ABDULLAH 路透社

2020年底，冲突造成8800万人处于急性饥饿，同比增加20%。饥饿问题在南苏丹ˎ 也门和阿富汗加剧，在萨赫勒地区和非洲之角蔓延。联合国秘书长提醒安理会注意恶性循环：如果饥荒问题没有得到处理，将会导致新的战争。