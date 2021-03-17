亚特兰大发生连环枪击案，8人死亡，6人为亚裔

美国佐治亚州亚特兰大市3月16日晚发生3起枪击案，案发地点均为按摩中心，事件导致至少8人身亡。据当地执法官员介绍，8名遇难者中有7人为女性，6名亚裔人士，2名白人。

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枪手被确认为21岁的罗伯特·亚伦·朗(Robert Aaron Long)，来自佐治亚州伍德斯托克。他已在佐治亚南部150英里的克里斯普县被抓。当局早些时候公布了一幅监控图像，显示一名嫌疑人在一家按摩院外的一辆现代图森车附近。当地官员说，“嫌疑人被顺利拘捕......并被送往克里斯普县监狱”。

据美国全国公共广播电台（NPR）报导指，查询枪手朗的背景记录并没有显示出他以前有任何犯罪记录。美国联邦调查局（FBI）亚特兰大办公室发言人罗森（Kevin Rowson）告诉记者说，该部门正在协助切诺基县和亚特兰大警方参与这次调查。

据当地新闻台11Alive报道，其中一起枪击案事发的切诺基县警长办公室的贝克（Jay Baker）说，当警察赶到杨氏亚洲按摩店（Young's Asian Massage）时，两名受害者已经死亡，另外三名受害者还活着。伤者被紧急送往当地医院，但此后两人不治身亡。官员说，其中一名受害者是一名男子，一名幸存者也是男子。当局尚未公布杨氏亚洲按摩店遇害的四人以及伤者的姓名。

这场枪击案发生后约一小时后，亚特兰大警方接到报警，称金子水疗中心（Gold Spa）发生抢劫案。警方一到那里，他们就发现了三名女子的尸体，受害者都遭到了致命的枪击。几分钟后，警察又接到报警，在街对面的另一家水疗中心，香薰水疗中心（Aromatherapy Spa）发生了另一起枪击案，又有一名女子被发现死于枪伤。当局表示，许多受害者是亚裔女性。伤者和死者的姓名都没有公开发布。

尽管目前凶手杀人动机尚不明确，但为阻止新冠病毒大流行期间反亚裔歧视而成立的“阻止亚裔美国人仇恨”(Stop AAPI Hate)组织称，此次枪击事件对受害者家属和“受到高度种族主义攻击影响”的亚裔美国人社区来说，都是“难以言表的悲剧”。在亚特兰大枪击案发生后，纽约和西雅图的警方表示，他们正在加强保护美国亚裔社区的执法力度。