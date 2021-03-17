黎巴嫩货币汇率又探底 民众失望愤怒

黎巴嫩在其货币兑美元汇率再次出现历史性大贬值后，街头群情激昂。黎巴嫩镑（Livre）现在的汇率只是危机前的十分之一。

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黎巴嫩的政治危机正朝向社会与金融领域蔓延。在政坛依然无法就新政府组阁达成妥协之际，黎巴嫩的崩溃在加剧，其货币兑美元的汇率本周再次出现历史性大贬值。

据本台RFI记者Paul Khalifeh周三（2021年3月17日）发自贝鲁特（Beyrouth）的报导，无序ˎ 混乱和焦虑，黎巴嫩民众注视着他们的国家以令人震惊的速度在崩溃。面对当前的悲惨情形，以及他们领导人的消极态度，民众的愤怒和失望都越来越大。

黎巴嫩社会雪上加霜

周二（2021年3月16日）黎巴嫩镑的汇率再度探底，一美元突破兑换一万五千黎巴嫩镑的汇率大关，比危机前高出了十倍以上。黎巴嫩货币发生的这一波前所未有的贬值还伴随了另一则坏消息。已辞职的总理迪亚布宣布，在三月底取消燃油补贴。黎巴嫩财长则预告说，将在两至三个月内取消所有补贴。然而，由于物价飞涨造成购买力下降，数十万黎巴嫩人已经入不敷出。

法广存档图片 - Image d'archive RFI: Sur la place des Martyrs, à Beyrouth, une centaine de personnes enflamment des pneus et bloquent la circulation. © RFI 法广 /Noé Pignède

黎巴嫩社会混乱失序

黎巴嫩各地出现愤怒的民众示威封路，由于担心出现物资短缺，人们冲入商店抢购，涌进加油站囤油。连锁超市已于周二宣布停业，直到货币恢复稳定。

法广存档图片 - Image d'archive RFI: Des pneus brûlent sur une route fermée à Beyrouth, le 8 mars 2021. © Noé Pignède/RFI 法广

尽管面对如此灾难情形，黎巴嫩政坛依然无法就新政府组阁达成妥协，以给与社会一丝信心和一点稳定。