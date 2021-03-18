多方压力下，美国塔夫茨大学宣布将关闭校内孔子学院

位于美国马萨诸塞州大波士顿区的塔夫茨大学3月17日宣布，将关闭校内孔子学院。塔夫茨大学文理学院院长格雷泽（James M. Glaser）和高级国际官员兼副教务长奇加斯（Diana Chigas）在给教职员工的电子邮件中宣布了关闭计划。

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据《波士顿环球报》报导，塔夫茨大学曾于2019年与孔子学院续签了两年的合同，但校方在星期三宣布，将让协议在9月到期。据学校所在地的《萨默维尔时报》报导，经过当地人权活动人士多年的努力，包括进行了连续13周的每周抗议活动，以及来自市、州民选官员的压力，塔夫茨大学宣布计划关闭颇具争议的孔子学院。

来自当地藏族、维吾尔族、香港人、台湾人和华人社区的成员，以及塔夫茨大学的学生、校友和教职员工一直要求关闭这个由中国政府赞助的项目，理由是抗议中国官方在新疆、西藏和香港等地的侵权行为。

报导指，就在上周，活动人士在塔夫茨大学的孔子学院和塔夫茨大学校长摩纳哥（Anthony Monaco）的家门口，举行了第13次每周一次的 “团结星期六 ”抗议活动。此外，该大学所在地的市、州民选官员首次加入了这些示威者的行列，包括萨默维尔市学校委员会第三选区代表菲利普斯（Sarah Phillips）、萨默维尔市第三选区议员坎彭（Ben Ewen-Campen）、萨默维尔市议员穆巴（Will Mbah）和马赛诸塞州议会议员武伊特尔霍芬（Erika Uyterhoeven）等。

超过600封支持关闭该校孔子学院运动的信件被寄给了摩纳哥校长和四位民选官员，包括萨默维尔市长库塔托内（Joe Curtatone）、梅德福德市长朗戈柯恩(Breanna Lungo-Koehn)、联邦众议员克拉克（Katherine Clark）和联邦众议员普莱斯利（Ayanna Pressley）的办公室。塔夫茨大学宣布打算关闭孔子学院时，校长摩纳哥尚未对信件作出回应。

此前，美国国会参议院两党3月4日一致通过了《对各国资助美国大学校园机构的关切法案》。该法案将削减任何在校园内设有孔子学院的学院或大学的联邦拨款，除非有关院校能确保对其校内设有的孔子学院拥有全部管理权，包括对其给出的资助款项和人事任免的管理。