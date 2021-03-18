民调：45%美国人认为中国是最大敌人，14%加拿大人对中国有好感

美国民调机构盖洛普（Gallup）3月16日公布最新民意调查结果显示，有45%的美国人如今认为中国是美国最大敌人，比一年前的百分比翻了一倍多。这项民调指，创纪录的63%的美国人认为，中国的经济实力是对美国的关键威胁。加拿大民调机构安格斯里德研究所（Angus Reid Institute）当天公布的另一项民调结果显示，77%的加拿大人认为，中加关系的任何回暖都取决于中方是否释放加国公民斯帕弗（Michael Spavor）和康明凯（Michael Kovrig）。

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盖洛普年度调查在间隔时间上与过去一年来，新冠疫情对美国和全球的社会经济造成重大冲击大致相符。其最新公布的这项民调是在2021年2月3日到18日进行的。2020年的调查是在2月3日到16日之间进行的。

盖洛普周二发布的民调显示，去年同期，认为中国是美国最大敌人的美国人有22%，认为俄罗斯是最大敌人的略多一些，有23%；还有19%的人认为伊朗是最大敌人，12%的人认为朝鲜是最大敌人。而到今年，45%的受访者认为中国是美国最大敌人，认为俄罗斯是最大敌人的占26%，认为朝鲜是最大敌人滑落到9%，只有4%的受访者认为伊朗是最大敌人。

民调指，在对美国最大敌人的看法上，各党派选民之间存在明显差异，共和党人将中国列为头号敌人，民主党人则将俄罗斯列为头号敌人。76%的共和党人认为中国是美国最大敌人，但43%的无党派人士和22%的民主党人表示赞同。相反，47%的民主党人将俄罗斯视为美国最大敌人，而24%的无党派人士和6%的共和党人赞同这一观点。

在受访的美国成年人中，对中国有好感的连续两年下跌，今年降至20%的历史新低。另在谁是世界首要经济强国的问题上，今年有50%的盖洛普民调受访者选择中国，选择美国的只有37%。这跟去年同期相比，几乎对调了位置。盖洛普认为，这可能是因为过去一年美国经济受新冠疫情影响下滑。虽然中国的整体GDP增长取得了强劲的进步，但中国仍然是仅次于美国的世界第二大经济体。在去年同期的盖洛普民调中，50%的美国人在谁是世界首要经济强国的问题上选择了美国，39%的人选择了中国。

调查中还有一个单独的问题是，问美国人认为哪个国家会在20年内成为全球经济领头羊。在这个问题上，受访者的观点比较平均，46%的人选择中国，40%的人选择美国。同样，这与去年大多数人（53%）预测美国将担任这一角色的情况有所转变。去年的结果几乎追平了2000年55%选择美国的最高纪录。

盖洛普民调还指出，创下历史新高的63%的美国人说，中国的经济实力在今后十年对美国的重大利益构成关键威胁，这高于去年46%的数字。另外还有30%的受访者称，中国是重要但并非关键威胁。民调发现，认为中国的经济崛起对美国构成关键威胁的人在各政党组别都有上升，如今有81%的共和党人、59%的无党派人士和56%的民主党人持这种观点。2019年，各党派支持者中持这种观点的人较少，包括54%的共和党人、47%的无党派人士和37%的民主党人。

此外，针对斯帕弗和康明凯将面临出庭的消息，安格斯里德研究所公布的民调指出，77%的加拿大人认为，中加关系的任何回暖都取决于中国是否释放二人。加拿大人对中国政府的看法仍然不乐观：14%的人说他们对中国有好感(与去年持平)，只有11%的人主张与中国建立更密切的贸易关系。56%的人认为加拿大应该缺席2022年的北京冬奥运会。

79%的加拿大人认为，在与中国的交往中，尊重人权和法治应优先于贸易和投资机会。这是自2019年以来，持有这一观点的人数增加了17个百分点。四分之三的受访者同意，中方对待维吾尔族穆斯林的行为应该被称为"种族灭绝"。这些结果是由该研究所从2月26日至3月3日，对5004名加拿大人进行的一项民意调查中发现的。