彭博社批评台湾疫情泛起也因抗疫成功自满？

今（18）台湾新增240例本土确诊，使得本土案例数达到1,121例，首度超越境外移入的1,086例。《彭博社》的评论指出，台湾初期在防疫上的成功使得大家太过自满，导致疫苗接种速度落后，也间接形成这波本土群聚大爆发。

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据新头壳的报道称，台湾本土疫情爆炸！彭博社指：台湾防疫成功自满，导致疫苗接种落后。据《彭博社》的专栏评论指出，台湾防疫的亮眼成绩在经过一年多以后，随着本土疫情的升温，已经正式泡沫化。从最初4月底华航机师和家属被爆出确诊，虽然中间疫情一度趋缓，但是到了近期发生的狮子会、万华阿公店等群聚案以后，本土确诊就一发不可收拾。

该专栏认为，台湾过去领先许多先进国家，防止新冠肺炎病毒在社区内广泛传播，不过这项成功也引起了自满，导致疫苗接种速度过慢。除了因为AZ疫苗在国际间引发严重不良反应的疑虑以外，由于台湾境内的确诊数少，使得前线医疗人员对于施打疫苗感到意兴阑珊，即使政府开放自费施打，民众接种的意愿也普遍低落。

据专栏也提到，虽然大多数台湾人都了解戴口罩的重要性，不过许多老年人缺乏健康意识，仍不愿意遵守相关规范，认为他们凌驾于法律之上。这有可能是受到文化上的影响，年轻人对长辈必须保持尊敬，不可以对年长者提出质疑。因此在电梯、商家等地点，不戴口罩的通常都是60岁以上的年长者。

该报道称，不过这次本土疫情爆发以来，台湾似乎意识到病毒散播严重性，路上的人潮已经减少许多，娱乐场所等容易群聚的地点也都暂时关闭。如果大家能继续保持自律，台湾要快速打击这波疫情也不是没有机会。