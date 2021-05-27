脸书解除对声称“新冠病毒是人造”帖子的审查

脸书公司的发言人5月26日向政治新闻网站Politico表示，该社交平台将不再删除声称“新冠病毒（Covid-19）是人造或制造”的帖子，此举承认了关于该病毒起源的新辩论。

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美国总统拜登当天发表声明，要求美国情报机构加倍努力，收集和分析有关新冠病毒起源的信息，并在三个月后向他报告新冠病毒是来自动物源还是实验室事故。他还要求国家实验室和其它政府机构协助情报界的努力。在国会山上，两党对推动美国国会进行相关调查的支持也在增加。报导指，但最近的主流焦点是，新冠病毒可能意外地从实验室里逃出来，而不是人为制造或故意释放的说法：这些理论现在则可能在脸书上传播。对该病毒的遗传学研究发现它用来与人体细胞结合的蛋白质有缺陷。这些是试图设计生物武器的人可能会避免的特征。

此前，脸书曾在今年2月份宣布，已经扩大了将从其平台上删除的误导性健康声明的清单，包括那些声称“新冠病毒是人造的或人为制造的”帖子。在病毒大流行期间，脸书通过与全球卫生官员协商后，更新了反对虚假和误导性新冠病毒信息的政策，包括其正在运行的已被驳斥的不同说法。但脸书发言人周三表示，由于目前对新冠病毒的根源重新开始辩论，相关起源语言已从该名单中删除。

脸书发言人称，“鉴于正在就新冠病毒的起源进行调查，并通过与公共卫生专家协商，我们将不再从我们的应用程序中删除新冠病毒是人造的说法”。该发言人在一份电子邮件声明中说，“我们正在继续与卫生专家合作，以跟上大流行病不断变化的性质，并随着新的事实和趋势的出现定期更新我们的政策”。

报导称，美国社交媒体公司面临着来自国会民主党人的巨大压力，要求它们在整个大流行期间更有力地打击有关病毒的错误信息，众议院议员在3月份将脸书、推特和谷歌的首席执行官拉来参加有关此事的听证会。包括推特在内的其他平台已经表示，关于新冠病毒根源的误导性声明也可能违反其政策。

但是脸书的举动标志着随着“实验室泄密论”获得关注，著名的社交媒体公司正在重新审视这些规则的第一个重要迹象。推特和YouTube的发言人则没有回复关于他们是否正在修改自己与新冠病毒起源声明有关的政策的请求。