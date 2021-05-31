哥伦比亚：死伤人数继续攀升 联合国呼吁进行独立调查

据法新社报道，哥伦比亚政府与反政府示威者重启谈判，试图终结一个多月来的抗议活动。在哥伦比亚的卡利市，有关的冲突已酿成至少13人死亡。哥伦比亚局势引起联合国方面的担忧，联合国人权事务高级专员巴切莱特要求对此进行独立调查。

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法新社的报导指出，在暂停谈判近一周后，哥伦比亚总统杜克的团队与部分示威者代表周日在首都波哥大恢復谈判。但化解危机之日似乎遥遥无期。抗议者谴责杜克政府面对执法部门过度使用武力“彼此串通默不作声”。政府则回应说，只要示威者解除封锁国内交通基础设施，就可能达成协议。

波哥大周日出现数以千计的民众上街游行，他们挥舞旗帜、身着白衣，要求停止抗议和封路，并声援安全部队。据路透社报导，45岁的冈萨雷斯表示，“它们（路障）挟持了城市、阻碍经济”。哥伦比亚国内一些地区已因示威者封路，导致食物与物资短缺。冈萨雷斯承认有些警察确实过度动武，但她说不是所有警察都贪腐，而且抗议已经持续够久了。哥伦比亚第三大城卡利市的市长欧斯皮纳指出，28日抗议期间共有13人死亡，但强调不确定有多少死者与示威有关。社交网络上流传的视频显示，警察和平民在呐喊声、路障和破窗声中向抗议者开枪。周五，一名开枪打死抗议者的人后来在手机的拍摄下被私刑处死。

哥伦比亚总统杜克上周末亲自前往卡利，宣布"最大限度的施行军事部署"。一千多名士兵部署在卡利市，军方对这个城市实施管制。杜克谴责了示威人群的破坏性行为。但对警察镇压的受害者只字不提。周六签署的总统令授权军队进行干预，以支持八个省和十三个城市的地方当局和警察。杜克的决定获得该国右翼政党支持。

根据官方数据，哥伦比亚1个多月来的动盪造成全国59人死亡，超过2300名平民和军警人员受伤。非政府组织人权观察则表示掌握可信消息，称哥伦比亚全国至少63人死亡。