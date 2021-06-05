台湾疫情新报511例确诊

根据台湾中央流行疫情指挥中心宣布，6月5日今天新增511例新冠肺炎确诊病例，其中476例本土、35例校正回归，双北占最大宗，苗栗也有66例；国内新增38例死亡个案，再创单日新高，累计死亡人数达225例。

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台湾6月5日新增476例本土、35例校正回归，38人染疫病逝。据中央社今天引述中央流行疫情指挥中心指挥官陈时中今天下午在疫情记者会中公布说，综观各县市分布状况，仍以新北市确诊个案最多、多达229例，台北市144例，比较特别的是苗栗县新增66例，另外桃园市16例、基隆市13例、彰化县11例、台中市9例、新竹县7例、屏东县4例，南投县、高雄市、嘉义县各3例，新竹市、云林县及台南市各1例。

据陈时中指出，今天主要增加案例当中，以苗栗移工、工厂相关群聚案增加较多病例，考量校正回归个案愈来愈少，6月7日起不再公布校正回归。

据指挥中心统计，截至目前台湾累计636,500例新型冠状病毒肺炎相关通报（含614,742例排除），其中10,956例确诊，分别为1,145例境外移入，9,758例本土病例，36例敦睦舰队、2例航空器感染、1例不明及14例调查中；另27例（新增案9984）移除为空号。确诊个案中225例死亡。