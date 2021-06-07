布林肯：将查清新冠病毒来源 向中国追究责任

美国国务卿布林肯（ Antony Blinken）近日在受访时表示，拜登政府决心查清2019冠状病毒病（COVID-19）的来源，并指美国将追究中国的责任。

广告 继续浏览后续

6月6日，布林肯在Axios on HBO播出的专访中就新冠病毒溯源问题指出，“我们必须查清这个问题的最重要原因是，这是我们能够防止下一次大流行病或至少在缓解它方面做得更好的唯一途径。”他续指，中国仍然没有“给予我们所需的透明度”，没有让国际检查员和专家进入，也没有实时分享信息。

布林肯强调，“这必须发生。最终，这样做也非常符合中国的利益。” 他补充说，如果中国 “声称是一个负责任的国际行为者”，就必须“尽其所能提供他所拥有的所有信息，以确保我们能够有希望防止这种情况再次发生。”

美国总统拜登5月26日通过声明表示，已要求美国情报界加倍努力，收集和分析可能使更接近新冠病毒来源明确结论的信息，并在90天内向他报告。拜登称，美国将继续与世界各地志同道合的伙伴一道，敦促中国参与国际调查，并提供所有相关数据和证据。

此外，就美国公司在中国做生意的问题，布林肯在专访中说，“非常重要的是这些公司不帮助和教唆......中国使用监控技术镇压本国人民的能力，或出口这些技术，让其他专制或独裁政府做同样的事情”。此前，白宫3日发表声明宣布，拜登签署行政命令将59家据称与军事或监视技术行业有关联的中企列入交易“黑名单”，禁止美国人与名单所列公司进行投资交易。