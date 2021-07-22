被指非法担任中国代理人 9名猎狐行动相关人员在美遭起诉

美国司法部7月22日发表声明称，“纽约的一个联邦大陪审团今天提出起诉，指控九名被告在没有事先通知司法部长的情况下，作为中华人民共和国（PRC）的非法代理人在美国行动和共谋行动，并从事和共谋从事州际和国际跟踪活动”。九名被告中的两名还被指控妨碍司法和共谋妨碍司法。据悉，这9人中包括一名来自中国的检察官和一名前纽约市警察局侦探警长。

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声明称，“根据法庭文件，同样来自中国的50岁的屠兰（Tu Lan，音译）和46岁的翟永强（Zhai Yongqiang，音译），是补充起诉书中被指控的九人中最新的两人。共同被告人46岁的胡吉（Hu Ji，音译）和65岁的李敏君（Li Minjun，音译）均来自中国；34岁的朱峰（Zhu Feng，音译）是中国公民，居住在纽约皇后区；53岁的迈克尔‧麦克马洪（Michael McMahon）来自新泽西州马赫瓦；24岁的郑聪颖（Zheng Congying，音译）来自纽约州布鲁克林；64岁的朱勇（Zhu Yong，音译；又名Jason Zhu）来自康涅狄格州诺维奇，此前在2020年10月发布的相关刑事指控和2021年5月的相关起诉书中被起诉。第九名被告的名字仍在保密中。”

声明称，“根据法庭文件，被告据称在中国政府官员的指示和控制下，对某些美国居民进行监视并参与骚扰、跟踪和胁迫他们返回中国的活动，作为被称为‘猎狐行动’的全球一致的法外遣返工作的一部分。补充起诉书还称，被聘为汉阳人民检察院检察官的新被告屠兰前往美国，指挥骚扰活动，并命令同谋者销毁证据以阻碍刑事调查。”

美国联邦代理检察官卡苏里斯（Jacquelyn M. Kasulis）称，“正如指控的那样，被告作为中国的代理人，开展了一场非法的秘密活动，骚扰和威胁目标美国居民，以迫使他们返回中国。”她说，“未经注册的外国势力的游动代理人不允许在美国领土上从事对美国居民的秘密监视，他们的非法行为将受到美国法律的全面制裁。在中华人民共和国寻求将其公民遣返回国的情况下，其代理人必须向美国司法部长登记，与美国官员协调，并遵守美国法律和协议”。

美国司法部国家安全事务代理助理部长莱斯科（Mark Lesko）说，“世界各地的执法官员都按照专业的行为准则行事。他们的行为是为了执法，而不是以如此恶劣的方式违反法律。检察官和警官不仅指挥和参与了在美国领土上的犯罪计划，然后还试图掩盖它，这是对最高级别的司法的侮辱。”

报导指，起诉书中没有提到该行动针对目标人物的名字，文件中描述他是中国前市政府官员“John Doe-1”，意即“男甲”，在2010年左右来到美国。美国司法部说，他因“贪污、滥用权力、接受贿赂”而被中国通缉，根据中国法律，这些行为最高可能被判处死刑。他的妻子“女甲”(Jane Doe-1)因“收受贿赂 ”而被中国通缉，根据中国法律，最高可判处终身监禁。

根据起诉书，这群被告密谋将目标人物的年迈的父亲带到美国，以便能够说服他的儿子返回中国。根据起诉书，他们让“男甲”的父亲向美国当局谎报其赴美旅行的性质，并雇用私人调查员和前纽约市警察局官员迈克尔‧麦克马洪（本案的一名被告）监视目标。

根据法庭文件，该计划部分由来自中国的检察官屠兰领导，她在父亲抵达美国之前飞往美国。司法部说，在屠兰回到中国后，她继续向该小组发布命令，说明他们应该如何进行行动。据悉，目标人物没有返回中国，据称他年迈的父亲在离开美国后回国的飞机上对其随行监护人员有敌意。

根据法庭文件，屠兰告诉被告朱峰“删除所有的聊天内容”。朱峰、胡吉和朱勇与私家侦探迈克尔‧麦克马洪合作，收集关于“男甲”和“女甲”的情报并找到他们。美国司法部称，三名被告已被美方拘留，其中包括迈克尔‧麦克马洪，而其他人仍在逃。

麦克马洪的律师劳伦斯‧卢斯伯格（Lawrence Lustberg）说，“迈克‧麦克马洪是一位功勋卓著的纽约市警官，也是一位英雄，他对补充起诉书中的指控完全无辜，就像他对原起诉书一样”。她说，“事实上，迈克远没有与任何人合谋，也没有犯下任何罪行，他自己就是中国人的受害者，中国人欺骗了他，从未告诉他，他是在为他们工作，而不是为一家建筑公司工作--这就是他们所说的”。

报导指，去年原始起诉书中的一名被告，即来自中国的美国永久居民荣静（Rong Jing，音译），已经在3月份认罪。美国司法部的声明称，“所有被告都被指控充当和共谋充当中华人民共和国的代理人，这两项罪名的最高刑罚分别为十年和五年监禁。被告还被指控犯有州际跟踪和密谋从事州际跟踪行为，每项指控的最高刑罚为五年监禁”。

声明称，“被告人屠和朱分别被指控妨碍司法和共谋妨碍司法，每项指控的最高刑罚为20年监禁。联邦地区法院法官将在考虑美国量刑指南和其他法定因素后决定任何判决。”2020年10月28日，美国司法部宣布对八名充当中国代理人并在美国参与“猎狐行动”的人提出起诉，其中五人被捕。据称，这是美国首次对参与“猎狐行动”的人员提出起诉。