伦敦市长：伦敦向赴英港人敞开大门，拨款90万英镑协助落户

截至今年3月底，有超过34300份英国国民(海外)(BNO)护照签证的申请，英国伦敦市长萨迪克·汗（Sadiq Khan）7月22日向伦敦《金融城早报》表示，预计其中多达三分之一的申请人将选择在英国首都定居。他向已经或打算搬到当地的香港人发出了一个明确的信息：伦敦为他们“敞开大门”。

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英国政府推出的BNO 签证于今年1月31日生效。英国政府预计，首年将有123000至153000人循此路移英。萨迪克·汗预计指，其中很大一部分人将在伦敦定居。他说，“我们预测，来英国的人中有四分之一到三分之一会选择伦敦。到3月底，申请签证的人数约为34300人”。他补充说，“我们知道因为大流行病，很多人没有来。从周一开始，香港成为绿名单上的一员。所以我必须等待，看看其中有多少人会来。”

萨迪克·汗指出，伦敦为香港新移民提供了大量的工作机会，市政厅将利用这90万英镑的拨款，给予社区团体和地方组织，在就业、教育和住房方面帮助新来的港人。今年 4 月，英国房屋社区及地方政府事务部推出“香港英国欢迎计划” ，拨出4310万英镑协助BNO港人融入英国生活。

根据一项最近的民意调查，超过五分之二的香港移民计划在英国开创自己的事业。萨迪克·汗说，欢迎所有来自香港的企业家，伦敦将是他们做生意的最佳地点。他说，“我们的基础实力非常好，时区、语言、专业服务、金融服务、文化、科技和生命科学。”

萨迪克·汗说，“这个城市有大量的顶尖大学和国际学生。因此，有一条人才管道通向你的企业。但也与银行合作，我们自己也在资金方面给予支持，以帮助你创业，扩大规模和加速发展。”

萨迪克·汗重申，英国对香港人有历史性的承诺，若在伦敦出现就香港新移民的歧视是不能容忍的。他说，“自从冠状病毒（大流行）开始以来，我们看到针对东部和东南亚伦敦人的仇外心理和仇恨犯罪有所增加，他们使用‘中国病毒’等短语。因此，我们必须确保我们将尽我们所能，不对来自香港的人有任何歧视。”

萨迪克·汗说，“我们作为一个城市在连续几代人中都欢迎新来的移民，帮助他们在政治、媒体、法律、医学、科学等方面取得巨大成就。我们有一个欢迎和给予支持的记录。”他补充说，“我就是一个典型的例子，我是一个移民的孩子。因此，我们有支持来自海外的人的记录，我希望你们能成为来到伦敦的一代人，并且潜力得到满足”。