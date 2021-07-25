谢尔曼访华：代表美国向河南受灾民众致以衷心慰问

美国常务副国务卿温迪·谢尔曼（Wendy Sherman）7月25日抵达中国，开始与中方官员为期两天的会谈。谢尔曼当天通过推特表示，在前往中国之际向在河南严重洪灾中失去亲人的人表示美国的衷心慰问。

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谢尔曼25日至26日在天津计划会与中国外交部副部长谢锋和部长王毅举行会见。在结束了对蒙古的访问后，谢尔曼星期日通过推特表示，“在我今天前往中国的时候，我想向那些在河南省严重洪灾中失去亲人的人表示美国的衷心慰问。我们对所有受这场悲剧影响的人表示同情。”

美国政府高级官员24日就谢尔曼访华向媒体进行预热时，在提到河南洪水灾情时称，“当我们抵达天津时，我们非常清楚那里发生的事情。我预计副国务卿将就生命损失向中方表示哀悼，并对那些失踪的人表示慰问。”美方官员在会上还提到，针对洪水及气候变化等涉及双方民众利益的问题可以成为两国合作应对的领域。

谢尔曼周日还在推特上公布了她与美国在华商业人士代表举行视频会议的照片。她说，“直接听取美国商界人士关于他们在中国所面临的挑战是很有价值的。拜登-哈里斯政府正在推动为美国公司在中国提供一个公平的竞争环境。”