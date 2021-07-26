福奇：不资助武汉实验室的研究是疏忽 不否认继续与中方合作

美国国家过敏症和传染病研究所所长安东尼·福奇（Anthony Fauci）7月25日在接受美国有线电视新闻网（CNN）《国情咨文》节目采访时表示，美国国立卫生研究院（NIH）若不资助武汉病毒研究所对蝙蝠冠状病毒的研究会构成“疏忽”，并拒绝承诺今后不与中国的科学家合作。他称，在与中方合作时 "我们一直都很谨慎"。

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美国国会参议院卫生、教育、劳工和养老金委员会7月20日举行了题为“从联邦角度看新冠疫情反应”的听证会。作为作证人之一的福奇再次就新冠病毒起源和武汉病毒研究所是否得到美国政府机构资助等议题遭到了共和党籍参议员兰德·保罗（Rand Paul）地追问。据美联社报导，保罗指控福奇此前在国会出席听证时撒了谎，后者在5月份否认美国国家卫生研究院资助了武汉一家病毒学实验室的所谓“功能增益”（gain of function）研究。对此，福奇指责保罗是在暗示他应该对新冠疫情大流行负责，并气愤地说，保罗才是谎言制造者。

据悉，保罗已要求拜登政府的司法部长加兰德（Merrick Garland）对福奇在参议院的证词进行刑事调查。福奇在证词中说美国国立卫生研究院从未资助武汉实验室的“功能增益”研究，保罗则指责福奇的话是一个谎言。星期日，CNN的主持人杰克·塔珀（Jake Tapper）在专访福奇的节目中提到了他和保罗最新的在参议院听证会上的争论。塔珀说，“我想花点时间向我们的观众解释一下这是怎么回事。对于那些探索新冠疫情（COVID）是否起源于武汉病毒研究所或是否是自然起源的人来说，存在着美国国立卫生研究院是否在该实验室帮助资助所谓的‘功能增益’研究的问题。”

塔珀说，“‘功能增益’，其中一个定义是，科学家在实验室中使病毒变得更致命、更有传染性，以确定潜在的病原体和防止大流行病。现在，美国国立卫生研究院非常明确地说，美国在该实验室资助的研究并不符合该定义。”他说，“但无论如何，福奇博士，我想问你，批评者说武汉实验室的实验还是有风险的，他们是否符合这个类别。而且，显然，中国政府不是一个善意的合作伙伴。他们不允许有透明度，不允许进行真正的调查。”

塔珀说，“因此，作为未来的政策问题，鉴于中国政府不允许任何真正的调查，你是否仍然认为美国政府应该与武汉这样的实验室合作，特别是在专家认为有风险的研究上？”福奇回答说，“好吧，杰克，如果你回到这项研究真正开始的时候，看看它的科学原理，这是一个经过同行评议的提案，对于为什么要做这件事的重要性给予了很高的评价，能够去做一个关于蝙蝠群体中发生了什么的调查，因为世界上每个人都在试图找出最初的SARS冠状病毒（SARS-CoV-1）的原始来源是什么。”

福奇说，“在这种情况下，进行了研究。它是非常规范的。它被审查。它得到了进展报告。它被发表在公开文献中。”塔珀说，“是的”。福奇补充说，“因此，我认为，如果你看一下最终支持的理由，为什么会开始这样做，这几乎就像，你不追求这种研究，你就会被疏忽......”塔珀说，“没错，但是......”福奇接着说，“因为我们正试图找出你如何能够防止这种情况再次发生。”塔珀说，“但是，向前展望--比如，同行评审在看--那些是医生和科学家在看医生和科学家的工作......”

福奇说，“没错”。塔珀说，“......没有考虑到你有一个压迫性的中国政府这一事实......”福奇说，“有”。塔珀补充说，“......不允许有透明度。向前展望，你还有信心吗？”福奇说，“对。展望未来，我们将始终非常、非常小心，进行各种审查，包括风险/效益比率。”他说，“所以，我会......我的意思是，如果杰克你的问题是，展望未来，我们是否会对我们所做的研究非常谨慎，好吧，我们一直都非常谨慎。而且，展望未来，我们将继续非常谨慎地对待我们的工作。”

福奇说，“而且我们总是愿意重新审查当你做研究时使用的标准，无论你在哪里做研究。但我认为在这些事情发生的地方做研究是非常重要的。”他说，“而SARS冠状病毒（SARS-CoV-1）起源于中国。这就是原因。如果我们开始在新泽西州的塞考克斯（Secaucus）或弗吉尼亚州的费尔法克斯县（Fairfax County）寻找蝙蝠，这不会有太大的贡献......”塔珀说，“是的。”福奇说，“......使我们了解到一个SARS冠状病毒（SARS-CoV-1）的起源地。它起源于中国。”