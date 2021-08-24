白宫：新冠溯源审查将于周二完成 公众仍需等待非机密版报告

美国白宫新闻发言人珍‧普萨基（Jen Psaki）8月23日表示，总统拜登（Joe Biden）要求对新冠病毒溯源的审查预计将在周二的最后期限前完成，但仍需要“几天”的时间为公众整理出非机密版本。5月26日，拜登通过声明要求美国情报界在限期90天内向他提供有关新冠病毒溯源的审查报告。

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普萨基周一与美国国家安全顾问沙利文（Jake Sullivan）出席了白宫记者会。会上，有记者提问称，“对冠状病毒的起源的研究。你是否有任何关于该报告何时发布的最新信息？ 我们可以期待公开看到什么？”普萨基说，“当然，实际上是明天，只是在日历上做个标记。我知道彼得对它特别兴奋。我想说，这将需要--通常需要几天时间，如果不是更长的话，把非机密版本放在一起公开展示，显然，总统将首先听取关于任何调查结果的简报。”她说，“因此，我没有一个确切的日期给你，但我预计这将是几天；明天之后的几日到几日。”

有记者追问说，“只是跟进一下新冠病毒的溯源报告，这是否会被全部公布，或者在这个过程中可能会有删减？ 你刚才说的是非机密文件。请谈谈这个问题。”记者说，“政府将通过什么程序来发布这些信息？ 你是否打算--我的意思是，它只是要在电子邮件中公布，还是有某种方式你要做这个？”

普萨基回答说，“我希望会有一个非机密的版本，有时这意味着解密。在这个时间点我无法评估，因为明天是90天，而不是上周。然后，我们当然会让你们都知道结果是什么。 我还不知道在这个时间点上会采取什么形式。 这是个好问题。”