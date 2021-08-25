罗兴亚难民儿童不顾禁令举行示威活动纪念罗兴亚人遭遇的种族大屠杀四周年

据法新社报道，星期三，有数千名罗兴亚难民儿童不顾禁令，在孟加拉的一个罗兴亚人难民营举行了示威活动，抗议四年前缅甸当局对罗兴亚人的暴力镇压，并导致了罗兴亚人大规模逃离缅甸，来到邻国孟加拉。

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法新社指出，大约有3000到4000罗兴亚难民儿童参加了示威活动，他们高喊“我们要求正义”“我们要安全地返回家园”等口号，孟加拉派出数千警察和士兵在难民营附近巡逻，但没有干预示威活动。警方称只有数十名儿童参加了示威活动。此外一些妇女也组织了和平的集会活动，纪念罗兴亚人遭遇的种族大屠杀四周年。

信奉伊斯兰教的罗兴亚人在缅甸长期遭受歧视和迫害， 2012年，居住在缅甸若开邦的罗兴亚人与若开族人之间发生一起刑事案件，继而引发大规模族裔暴力，导致近百名罗兴亚人遇害、近10万人流离失所。自此以后，罗兴亚人在缅甸若开邦的处境每况愈下。 2017年8月，缅甸军方以罗兴亚人武装袭击了一处警察岗哨为由，对若开邦的罗兴亚社区发起“清剿行动”，导致超过70万人在短短几周时间内逃往相邻的孟加拉国，其中大部分是儿童、妇女和老人，而那里当时已有20多万此前从缅甸逃离的难民。 绝大部分逃往孟加拉国的罗兴亚难民均集中居住在东南部与缅甸接壤的考克斯巴扎尔地区的难民营中。

联合国难民署前不久指出，在过去的十年里，成千上万的罗兴亚难民从缅甸若开邦和孟加拉国考克斯巴扎尔的难民营通过海路乘船离开。这些危险旅程的根源始于缅甸，因为那里的罗兴亚人被剥夺了公民身份以及基本权利。

对于在缅甸邻国避难的罗兴亚人来说，行动、谋生和教育方面受到限制是他们在该地区其他地方寻求未来的压倒性因素。他们的动机具有多样化的特点，但往往相互重叠，其中包括与家人团聚的愿望。 对于那些试图踏上旅程的人来说，风险已经明显增加。在2020年已知的2413名旅行者中，有218人在海上遇难或失踪。这意味着2020年的旅行死亡人数是2019年的8倍。