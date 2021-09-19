上海、台北连线 办孔子文化节

上海和台北的孔庙19日透过视讯连线方式，二度举办以"儒行双城"为主题的孔子文化节，上海市嘉定区委书记陆方舟表示，一座城市最具魅力、最让人牵挂的就是文化底蕴，今年的孔子文化节，将进一步深化和巩固两岸同胞同根同源的文化传承，畅通两岸文化交流的桥梁，让文化多彩，让民心互通。

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尽管受到疫情的影响，但今年以来上海和台北的文化交流并没有中断，孔子文化节以上海嘉定的孔庙为主会场，台北孔庙设立分会场，两地实时互动，分别展示各自弘扬和传承儒家文化的成果。

在两岸共同策划下，活动分为序和风雅礼乐篇、崇德尚礼篇、儒韵和风篇共三个篇章，其中由上海台商子女学校的学生扮“佾生”演绎传统八佾舞。

指导老师姚亭妤表示，学生花了三个月时间排练，从刚开始不习惯八佾舞的慢节奏，到后来把心沉静下来，培养团队精神和凝聚力，对学生来说是一个很棒的成长经历。

到过台湾20多次、奥斯卡原创音乐大奖“卧虎藏龙”二胡演奏家马晓辉表示，孔子是大教育家，也是大哲学家和大思想家，将中国文化注入到家训和美育教育，因此透过民族乐器来表现，会更加的自然。

她将演奏的“春江花月夜”融入创新，例如手上拿的二胡琴杆是彩绘，用大家听得懂的语言和青少年喜欢的颜色和乐曲，来感受中国文化的迷人内容。

大陆全国台企联会长李政宏透过视讯表示，孔庙在上海、在台湾，代表两岸的文化一脉相承，亲情血浓于水，这是一条情感，连接起两岸人民的情谊，这也是一个交往的平台，促进两岸经贸文化的交流。

今年的孔子文化节将持续到9月30日，包括上海市台办主任锺晓敏、副主任阳礼华，上海嘉定区宣传部部长顾惠文、嘉定区委常委陆祖芳、嘉定区政府副区长王浩，以及上海市台协常务副会长兼嘉工委主委李锦漳、上海台商子女学校校长陈俊男等人出席开幕式。