《柳叶刀》新冠委员会主席解散病毒起源特别工作组

据《华尔街日报》9月25日报导， 美国哥伦比亚大学可持续发展中心主任、经济学教授杰弗里·萨克斯(Jeffery Sachs)表示，他已经解散了一个由科学家组成的探究新冠病毒起源的特别工作组，转而进行更广泛的生物安全研究。

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担任国际医学期刊《柳叶刀》杂志新冠委员会主席的萨克斯说，他关闭了这个特别工作组，因为他担心该工作组与非政府组织“生态健康联盟”（EcoHealth Alliance）的联系。自2020年以来，总部位于纽约的“生态健康联盟”一直受到一些科学家、美国国会议员和其他官员的审查和质疑，因为它利用美国政府的资金与武汉病毒研究所一起研究蝙蝠冠状病毒，武汉病毒研究所是中国第一个新冠病毒疫情发生地的一所研究机构。

“生态健康联盟”主席彼得·达萨克（Peter Daszak）领导了《柳叶刀》杂志新冠委员会特别工作组，直到6月份才回避这一角色。该委员会的一些其他成员曾与达萨克或“生态健康联盟”机构合作开展项目。萨克斯说，“我只是不希望一个特别工作组如此明显地涉及到整个寻找起源的主要问题之一，那就是生态健康联盟。”特别工作组的一名成员说，被解散的该工作组没有利益冲突，不会干扰其收集和评估关于病毒如何进入人类群体的数据的能力。

萨克斯解散特别工作组是全球科学界寻找新冠病病毒来源的最新进展。这一探索加剧了地缘政治的紧张，并引发了关于该病毒是在自然地、从动物身上、还是从实验室或其他科学研究相关的事故中溢出后开始传播的争论。近几个月来，科学家和卫生界领导人呼吁对实验室事故的可能性进行调查，这种呼吁得到了重视。

萨克斯表示，《柳叶刀》杂志新冠委员会将继续研究2022年中期发表的报告的起源，但扩大其范围，纳入其他专家对生物安全问题的意见，包括政府监督和风险实验室研究的透明度。他说，越来越多的实验室拥有重新创造或制造新病毒的技术，但关于如何安全进行这些实验的监管和标准却没有跟上。他说，“世界上有很多事情没有经过适当的审查或向公众解释。”

萨克斯说，他并不在新冠病毒起源的两种假说中选边站。特别工作组一直在追查自然和实验室泄漏假说的线索。萨克斯于9月中旬解散的特别工作组的成员正在讨论如何继续他们正在进行的调查。爱荷华大学微生物学和免疫学教授、特别工作组成员珀尔曼（Stanley Perlman）说，“我们将继续进行这项重要的工作”。

报导指，萨克斯曾任命达萨克在2020年领导该特别工作组进行病毒溯源调查。这个由12名成员组成的特别工作组由世界上有关新兴病毒和动物健康方面的专家组成。其中包括香港大学病毒学家马利克·佩里斯（Malik Peiris）。他在确定2003年导致SARS爆发的冠状病毒方面发挥了关键作用。该特别工作组成员还包括挪威兽医研究所的研究和国际化部主任卡洛斯·达斯·内维斯（Carlos das Neves）；以及澳大利亚病毒学家丹妮尔·安德森（Danielle Anderson）。她曾于2019年底在武汉研究所进行了研究。

作为寻找可能威胁人类的动物中新出现的病毒的专家，达萨克一直强烈反对该病毒可能是由实验室事故传播的假设。他是世界卫生组织领导的一个小组的成员。该小组今年早些时候访问了武汉，并得出结论，新冠病毒来源于实验室泄漏的可能性极小。此外，五名特别工作队成员与达萨克一起曾于2020年2月在《柳叶刀》杂志上发表联名信，谴责他们所谓的新冠病毒是生物工程的阴谋论，并于2021年7月说有更多证据支持该病毒的自然来源假说。四十年来一直从事冠状病毒研究的帕尔曼博士签署了这些信件，但他说他没有与“生态健康联盟”或武汉研究所的科学家进行研究。

由世卫组织牵头的对起源的调查已在很大程度上停滞了数月。美国情报机构的一份报告于8月提交给拜登总统，但没有得出任何明确的结论，部分原因是缺乏来自中国的数据。新的研究正在提供有关该病毒起源的潜在线索。法国非营利性基金会巴斯德研究所的研究人员最近报告说，在老挝北部靠近中国边境的洞穴中发现了三种冠状病毒，它们与大流行病病毒非常相似，可以感染人体细胞。研究人员说，这些发现表明，与新冠病毒（SARS-CoV-2）类似的病毒在自然界中循环，并可能感染与这些蝙蝠接触的人。

一个新的美国全国新冠病毒委员会计划在未来几个月内加入寻找此次大流行病起源的行列，该委员会规划小组主任、弗吉尼亚大学历史学教授菲利普·泽里科夫（Philip Zelikow）如是说。曾担任“9·11”委员会主任的泽里科夫说，这个由几个基金会支持的新委员会正在组建一个特别工作组，其中包括新出现的疾病流行病专家和在高风险实验室研究方面有经验和关注的科学家。他说，“我们对起源问题非常感兴趣。我们都认为，如果这被视为一项非政府的努力，就有可能在这方面获得一些合作。”