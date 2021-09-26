苏丹东部抗议频发 示威者封锁苏丹港

在位于非洲东北部的国家苏丹，示威活动自9月中旬以来封锁了该国唯一的对外贸易港口苏丹港。示威民众指责大约在一年前签署的和平协议，未能很好地保证政治代表性。示威者在封锁了苏丹港的港口、机场和通往首都的道路之后，周六又拿了石油设施。

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据本台RFI法文网2021年9月26日星期天报导，自9月中旬以来，苏丹的示威者封锁了苏丹港。他们指责当局与不同反叛运动之间在2020年10月3日签署的和平协议，未能保证好政治代表性。示威者在封锁了苏丹港的港口、机场和通往首都喀土穆的道路后，周六又拿了石油设施。

苏丹石油出口终端遭封锁

Image RFI Archive / Terminal pétrolier de Port-Soudan. 苏丹港的石油设施 UNEP / Image RFI Archive

据苏丹石油部长的说法，示威者关闭了两条输油管道。一条是南苏丹用于输送其石油到苏丹港，另一条用于分配苏丹进口的石油。石油出口的输入和输出终端已遭完全封闭。苏丹石油部长表示，情况十分严重。

Image RFI Archive / le port de Suakin, au sud de Port-Soudan, est situé sur une route maritime stratégique, celle de la mer Rouge. 苏丹港的地理位置具有战略性。 Google/maps/ Image RFI Archive

示威领袖们表示，他们指责喀土穆和反叛团体在一年前签署的和平协议。但苏丹东部最大的部落之一Beja(译作贝扎或贝贾）拒绝接受这一协议，并认为没能保证好适当的政治代表性。

苏丹的虚弱经济受到威胁

通过封锁苏丹港，示威者严重扰乱了苏丹主要通过这一港口城市所中转的对外贸易，威胁到已经蹒跚的苏丹经济。