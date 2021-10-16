台湾全运会今天点火开赛

台湾全国运动会今天在新庄体育馆开幕，由网球好手卢彦勋、跆拳道好手罗嘉翎一起点燃圣火，总统蔡英文、行政院长苏贞昌都出席，苏贞昌表示，新北市能在疫情中成功举办非常不容易。

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据中央社今天报道称，总统蔡英文宣布全运会新北开幕，卢彦勋罗嘉翎点燃圣火。该报道称，全国运动会将从今天起到21日登场，开幕典礼在裁判、各县市代表队进场后，新北市长侯友宜、行政院长苏贞昌、蔡总统分别致词，并由蔡总统宣布全运会开始。接着举重选手陈玟卉代表运动员宣誓。最后传递圣火阶段，由拳击好手林郁婷、划船选手黄义婷，传给“网球一哥”卢彦勋、在东京奥运夺铜的跆拳道好手罗嘉翎，由2人与全新打造的虚拟人物新北女神动画，一同点燃全运会圣火。

蔡总统致词时表示，今年是台湾体育大爆发的一年，“我们选手在东京奥运上展现顶尖实力和拼劲，创造史无前例的好成绩，这次全运会也有好几名耳熟能详的东奥好手，共同参加比赛，相信他们准备好了，接受各位明日之星的挑战。”据蔡总统指出，台湾今年在东奥的好成绩绝对不是偶然，靠着各选手、教练及团队经年累月的努力，加上政府非常重视体育发展，逐年提高预算、提出黄金计画等，为选手量身打造训练模式，“这些努力在今年东奥展现丰硕成果，一定要把宝贵经验延续下去。”

苏贞昌表示，全运会是全国最高等级、项目最多、规模最大的运动赛事，“为亚运、奥运栽培一代又一代的好选手，让世界看到台湾，这样大规模的运动赛事举办非常不简单，特别谢谢主办新北市侯市长率领的团队。”

苏贞昌指出，举办全运会的辛苦自己非常能体会，因为18年前台北县主办全运会时，他就是台北县县长，尤其在COVID-19疫情中举办全运会非常不容易，“这辛苦我特别能体会，这里是全国人口最多的超级大县、大市，当时总干事就是现在的教育部潘部长（潘文忠）。”

主办的新北市长侯友宜则说：“新北市睽违18年总算盼来了今年全国运动会，已经这么久新北市没有运动大赛事举办，新北市与有荣焉、非常难得。”据侯友宜指出，在今年5月时新北市疫情最严峻，“那时候我们非常犹豫跟徬徨，到底我们能不能守住疫情，让全国运动会能够持续办下去，我们虽然犹豫徬徨，但我们以坚定立场告诉自己，新北市一定可以守住疫情。”虽然守住疫情，不过侯友宜强调，仍要以最高防疫标准来举办赛事。