台湾民众民调选择「永远维持现状」最多：占五成一

联合报今天公布「两岸关系年度大调查」。数据显示，在统一和独立的五种不同选项中，选择「永远维持现状」的高达五成一最多，和去年的调查结果相同。主张统一的也和去年一样，占一成；主张独立的占三成四，比去年略减一个百分点。

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这项调查中，有关台湾前途的五种不同选项分别是：尽快独立、先维持现状再独立、尽快统一、先维持现状再统一，以及，永远维持现状。

希望「尽快独立」的民众占一成八；选择「先维持现状再独立」的占一成六；主张「尽快统一」的有4%，认为应该「先维持现状再统一」的占6%，而选择「永远维持现状」的高达51%，另有3%没有意见。

联合报这项大规模调查从2010年展开，每年定期追踪台湾民众对两岸关系的看法，已经是第12年。今年的调查还发现，无论民众对台湾前途选择哪一种选项，有六成七民众认为目前台湾并不具备宣布独立的实力，只有两成四的人觉得台湾已经有能力宣布台独，百分之八没有意见。

分析显示，即使是民进党支持者和统独立场倾向独立者，也有超过五成承认，台湾不具备宣布独立的实力，四成左右相信台湾已经有能力宣布台独。

调查也发现，要维持台湾的军事安全，四成七民众认为应该优先改善两岸关系，三成四觉得优先强化和美国的关系比较重要，百分之八有其他主张，一成没意见。

在两岸军事关系部分，觉得两岸军事关系处于紧张状态的民众近五年逐年攀升，由2017年的四成二增加到今年的五成五，是历次调查新高；三成一认为目前两岸军事关系和缓，百分之六感觉军事关系友好。

尽管调查显示，两岸在政治、军事及外交互动都偏向对立或紧张状态，但台湾民众仍普遍认为，两岸开战可能性低。如果一分代表台湾与大陆非常不可能开战，十分代表非常可能爆发战争，民众评估两岸发生战争的可能性，得分平均为四点一分，评分和去年相当，但比十年前增加一分。

对于蔡英文总统处理两岸关系的表现，去年以好评居多，四成八满意，四成不满意；今年调查评价逆转，满意比率降至四成，不满意比率则增加到四成八。