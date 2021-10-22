李云迪涉嫖娼 遭取消音乐家协会会员资格 演艺生涯恐终结

中国著名钢琴家李云迪昨晚传出因“嫖娼”而遭拘留的消息引发热议和叹息之际，中国音乐家协会今早声明取消他的会员资格，中共官媒也一致谴责，由分析指他可能在几年时间内被禁演，有可能将永远无法再继续演艺行业。

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北市公安局朝阳分局官方微博昨晚公布李云迪涉及嫖娼并被行政拘留的消息后，中国音乐家协会今天一早随即发布声明指李云迪嫖娼事件“产生了极其恶劣的社会影响”，因此取消其他的会员资格。成立于1949年7月的中国音乐家协会“是中国共产党领导的由全国各民族音乐家和音乐工作者组成的专业性人民团体”。

另据报道，李云迪母校四川音乐学院摘掉“李云迪钢琴工作室”牌子。报道称，川音2012年成立钢琴艺术研究院，聘请李云迪为副院长和钢琴专业教授。2014年，李云迪首次回母校上大师班。目前，川音官方网站和官方微博已经删掉李云迪的相关信息。

中央社报道，消息出来后，中国各官媒随即齐声砲轰，其中环球网发表的“锐评”表示，“明星不要指望舆论的‘包容’”、“做明星，不仅不能去烟花巷逍遥，还必须与金钱、流量赋予的其他诱惑做长期抵抗“。

央视网旗下微博“快看“则引述律师分析，除因嫖娼而被行政拘留，李云迪还可能被演艺公司追究违约责任，嫖娼事件将使李云迪无法再上综艺节目面临合同违约的责任，可能要赔付违约金，”有可能他终身都不能从事演艺行业，也有可能经历几年的禁演期限”。

39岁的李云迪有“钢琴王子”的美称，18岁时拿下2000年第14届萧邦国际钢琴大赛金奖，是首位获得此一殊荣的中国钢琴家，并且是当年萧邦国际钢琴大赛首奖连续两届从缺后获奖。