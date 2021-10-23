中国通过家庭教育促进法 要求地方政府和家长共促“双减”

据中国官媒报道，中国周六通过了家庭教育促进法，限制家庭作业负担和课外培训机构，此举据报旨在减轻学生的沉重压力。

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报道称，十三届全国人大常委会第三十一次会议23日表决通过家庭教育促进法。新法将于2022年1月1日起施行。法律明确，未成年人的父母或者其他监护人负责实施家庭教育。国家和社会为家庭教育提供指导、支持和服务。

中国官媒报道还说，为呼应减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的“双减”要求，法律规定，县级以上地方人民政府应当加强监督管理，减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担，畅通学校家庭沟通渠道，推进学校教育和家庭教育相互配合。未成年人的父母或者其他监护人应当合理安排未成年人学习、休息、娱乐和体育锻炼的时间，避免加重未成年人学习负担，预防未成年人沉迷网络。

法新社发自北京报道指出，以保护青少年的名义，中国政府在最近几个月发布了一些家长式的规则，以打击其认为对儿童发展有害的活动。为预防青少年网络上瘾，中国已经禁止未成年人每周玩三个小时以上的网络游戏，同时并大幅减少了校外辅导机构。最近几周，政府还对名人偶像崇拜、被认为是 "低俗 "的电视节目和 所谓 "娘炮 "的艺人采取了更多意识形态措施。

法新社说，中国的学校系统非常具有选择性。从童年开始，中国人就为18岁的大学入学考试做准备，这个关键性的考试决定了学生是否能进入高等教育体系学习以及在哪里接受教育。

在这种情况下，许多家长不惜花费巨资将孩子送入最好的学校，或为他们报名参加私人补习班，这给他们的经济和后代的健康都带来了压力。

但是，面对人口老龄化，以及几十年来控制生育政策的影响，中国正在寻求扭转这一趋势的政策，现在已经允许夫妇生育三个孩子。但是，高额教育费大大降低父母的生育热情，当局希望通过努力减少学校教育负担来说服他们生孩子。

据中央社报道，在中国官方7月间推动“双减”（学生作业负担和校外培训负担）政策后，产值高达1000亿美元的中国校外培训产业，成为首当其冲受冲击的行业，已造成大批培训中心关闭及从业人员失业。但校外培训并未完全绝迹，而是化整为零转入地下化。